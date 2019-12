Nissan ti aiuta a superare lo stress da Natale

Secondo una ricerca commissionata da Nissan, il 59% tra 1000 automobilisti italiani presi a campione soffre d’ansia durante il periodo natalizio. Il motivo? La paura che in macchina non ci stiano tutte le valigie e i regali da portare a parenti ed amici. Addirittura il 16% sarebbe favorevole all’abolizione della festività pur di non dover affrontare questa fatica che puntuale si replica ogni anno.

Per consolazione, va detto che a patire lo “stress da Natale” non è soltanto il popolo d’Italia, visto che la stessa indagine condotta in Francia, nel Regno Unito, in Germania e in Spagna ha portato a risultati analoghi.

Per far fronte a questa problematica, dunque, Nissan si è fatta affiancare dall’esperta di viaggi e preparazione di bagagli Kate Simon, co-autrice del best-seller “Come preparare il bagaglio per ogni viaggio” , la quale ha stilato una guida in sei punti per facilitare la programmazione del viaggio, trovare lo spazio anche per gli oggetti più anomali come pianoforti o canotti gonfiabili, nonché per risparmiare tempo.

Va sottolineato che, grazie a funzioni innovative come il Flexible Luggage Board System, il Qashqai, pensato proprio per le famiglie, consente di disporre ripiani e divisori in varie configurazioni, mentre il bagaglio dalla capacità di 430 litri può arrivare fino a 1.598 litri quando i sedili posteriori, frazionabili 60/40, sono abbassati.

In ogni caso, il vademecum della Simon ci presenta alcuni suggerimenti utili come: fare le prove di carico, verificare che non sia ostacolata la visuale dallo specchietto retrovisore interno, ottimizzare lo spazio in valigia, preparare più borse se le mete sono molteplici, caricare i bagagli in ordine di priorità e soprattutto fare un test con le mani per capire nel modo più pragmatico possibile se si ha a disposizione qualche centimetro in più.