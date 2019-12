Nissan: un anno di transizione il 2019

Il Presidente e AD Nissan Italia Bruno Mattucci è molto soddisfatto di come si sta chiudendo il 2019 ed è pienamente convinto che, nel 2020, con l’arrivo di nuovi prodotti, i numeri aumenteranno sensibilmente.

“Nonostante negli ultimi 12 mesi non abbiamo avuto novità di prodotto – ha condiviso Mattucci durante un’intervista – concluderemo il 2010 mettendo in archivio dati interessanti”. In effetti, il best seller Juke, presentato a fine 2019, arriverà nelle concessionarie solamente agli inizi del prossimo anno; così come la nuova Leaf con batteria a 62 Kwatt e un nuovo SUV che avrà dimensioni maggiori rispetto a Qashqai ma sarà completamente elettrico. SUV che, stando a Mattucci… “Rappresenterà per Nissan l’inizio di una nuova era”! Ovviamente elettrificata…