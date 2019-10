Nokian Tyres apre la sua prima fabbrica negli Stati Uniti

Nokian Tyres ha inagurato la sua fabbrica di produzione nordamericana a Dayton, nel Tennessee. Il complesso di 77.000 metri quadrati è uno degli impianti di produzione di pneumatici più avanzati del settore.

A pieno regime, lo stabilimento arriverà a produrre circa quattro milioni di pneumatici l'anno e lo farà seguendo i valori di sicurezza e sostenibilità dell’azienda. In questa fase, saranno impiegati fino a 400 dipendenti. La fabbrica è attualmente in fase di collaudo della produzione e sarà pronta per produrre pneumatici per uso commerciale all'inizio del 2020.

L'obiettivo di Nokian Tyres è raddoppiare le vendite in Nord America in cinque anni.

“L'inaugurazione dello stabilimento di Dayton rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di crescita”, ha dichiarato il Presidente e CEO di Nokian Tyres, Hille Korhonen

“Grazie ad un impegnativo e incessante lavoro di squadra, il nostro team internazionale ha saputo dar vita alla vision dell’azienda e siamo impazienti di festeggiare il loro traguardo. Grazie alla realizzazione di prodotti sicuri e sostenibili, realizzati sulle specifiche esigenze dei clienti nordamericani, questo stabilimento offre una relazione premium con i nostri clienti”.

Fondata e con headquarter in Finlandia, Nokian Tyres ha inventato gli pneumatici invernali e all-weather e continua a creare prodotti premium in tutti i principali segmenti automobilistici, incluso il mercato degli pneumatici per tutte le stagioni, nei sui altri stabilimenti in Finlandia e Russia. L’obiettivo dell’azienda con l’apertura di quello di Dayton è soddisfare l'espansione della domanda nordamericana e cogliere le opportunità nei mercati degli pneumatici estivi, invernali e all-weather.

Il nuovo stabilimento di Dayton è il risultato della collaborazione continua tra il management nordamericano, esperti finlandesi e russi, operai edili, installatori di attrezzature e un entusiasta gruppo di dipendenti locali desiderosi di realizzare pneumatici tra i più sicuri e sostenibili del continente.

Nokian Tyres manterrà rigidi standard di sostenibilità nello stabilimento per ridurre al minimo gli sprechi e le emissioni. Nel parcheggio saranno installati pannelli solari e l'azienda riciclerà i materiali in eccesso risultanti dalla produzione. I pannelli solari del parcheggio genereranno 3 megawatt di elettricità da utilizzare presso la struttura. A settembre, Nokian Tyres è stata selezionata per il terzo anno consecutivo per il Dow Jones Sustainability Index in cui sono incluse solo il 10% delle aziende più sostenibili al mondo.

La struttura eco-friendly produrrà un solido mix di prodotti invernali, estivi e all-weather per soddisfare le esigenze dei clienti e la crescente domanda dei suoi prodotti. Consentirà, inoltre, all'azienda di consegnare i propri prodotti ai clienti in modo più efficiente. La fabbrica aiuterà Nokian Tyres ad allineare la propria rete di produzione globale alle esigenze dei clienti di altri paesi, liberando la capacità di adattare i prodotti a quei mercati e accrescendo la reattività nei confronti dei clienti.