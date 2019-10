Nokian Tyres: presenta i nuovi pneumatici invernali WR Snowproof

Per superare i capricci dell'inverno europeo, il produttore di pneumatici più a nord del mondo offre una gamma di pneumatici invernali di alta qualità su cui poter contare. Il nuovo arrivato della famiglia Nokian Tyres per la prossima stagione invernale è il Nokian WR Snowproof, che offre un'esperienza di guida sicura e confortevole.

Nokian WR Snowproof è un nuovo pneumatico invernale premium realizzato per offrire sicurezza all'avanguardia e adatta a tutte le condizioni invernali. Offre una combinazione eccezionale di aderenza di prima classe e un’esperienza di guida prevedibile ed equilibrata, in grado di soddisfare le esigenze di chi guida d’inverno sulle strade dell'Europa centrale.

Nokian WR Snowproof offre un'eccellente grip invernale sia su neve che su strade fangose, una caratteristica che gli automobilisti si aspettano e di cui spesso hanno effettivamente bisogno. L’ottimale aderenza si basa sul nuovo Alpine Sense Grip concept, mentre l'esclusiva mescola di gomma Alpine Grip assicura che lo pneumatico funzioni bene in un ampio lasso di temperature, da condizioni invernali miti a fredde.

“In questo pneumatico invernale ecologico di alta qualità, ogni blocco del battistrada ha un ruolo specifico, supportando una guida sicura e confortevole. La maneggevolezza è equilibrata e facile da anche in condizioni che mutano improvvisamente. Nokian WR Snowproof ha una resistenza al rotolamento molto bassa, il che significa minor consumo di carburante ed emissioni ridotte", spiega Martin Dražík, Product Manager di Nokian Tyres Europe.

Il nuovo pneumatico è offerto nelle categorie di velocità Q (160 km / h), T (190 km / h), H (210 km / h), V (240 km / h) e W (270 km / h), e la sua completa gamma di dimensioni copre 55 prodotti da 14 a 20 pollici. Il nuovo Nokian WR Snowproof è disponibile per i clienti da questo autunno 2019.

Tranquillità sulle strade invernali per gli automobilisti di SUV

Nokian WR SUV 4 è uno pneumatico appositamente sviluppato per chi guida SUV in Europa centrale, garantendo le migliori prestazioni su neve, fango e pioggia intensa. Autostrade veloci, traffico urbano intenso o strade panoramiche alpine, la sensazione di guida è controllata e prevedibile anche in caso di superfici sdrucciolevoli e sconnesse. Questo pneumatico premium offre un'eccezionale combinazione di prestazioni sulla neve, proprietà di guida su bagnato e asciutto e resistenza all'aquaplaning. Rispetto a cinque concorrenti premium, Nokian WR SUV 4 si è distinto per la presa laterale sulla neve e la frenata su neve e ghiaccio.

“Le caratteristiche invernali mutevoli, l’eccellente maneggevolezza e una fabbricazione specifica per i SUV, rendono Nokian WR SUV 4 un prodotto ottimale per l’Europa Centrale” dice M. Dražík.

Nokian WR SUV 4 è disponibile nelle categorie di velocità H (210 km / h), V (240 km / h) e W (270 km / h), e la sua gamma completa copre 57 prodotti da 16 a 21 pollici.

Maneggevolezza sportiva, di prima classe sulla neve

Lo sportivo Nokian WR A4 combina in modo ottimale la maneggevolezza ad alte prestazioni con un’affidabile grip invernale. Offre una guida equilibrata per le auto sportive in condizioni meteorologiche che cambiano in modo repentino. Nokian WR A4 ha un disegno asimmetrico del battistrada che consente di sterzare con precisione e reattività su strade sconnesse e fanghiglia. L'eccellente maneggevolezza e padronanza di tutti i volti dell'inverno si basa su diverse innovazioni. In caso di nevicate, lo pneumatico è in grado di mantenere una presa razionale sia nella neve fitta che nella fanghiglia pericolosa. Uno pneumatico su cui si può sempre contare per rientrare a casa in tutta sicurezza. Nokian WR A4 ha una resistenza al rotolamento estremamente bassa, favorendo il risparmio di carburante e minori emissioni rispetto ai suoi concorrenti tradizionali.

"Le caratteristiche di sicurezza di Nokian WR A4, un campione del clima invernale instabile, sono state perfezionate nel centro di test “White Hell” di Nokian Tyres nell'inverno artico di Ivalo, in Lapponia. L'esclusiva metodologia di test di slushplaning disponibile sulla nostra pista di prova a Nokia, ci ha permesso di portare le performance dello pneumatico su superfici fangose a un nuovo livello. Le esemplari proprietà di guida su strade bagnate e asciutte sono state perfezionate su piste di prova dell'Europa centrale in Germania e Spagna ", racconta M. Dražík.

La selezione delle dimensioni di questo pneumatico invernale premium per veicoli ad alte prestazioni copre dimensioni da 16 a 21 pollici e gamma di velocità da H (210 km / h) fino a W (270 km / h). La versatile selezione comprende anche dimensioni per le moderne auto elettriche, come la Tesla Model S.

Pneumatici Nokian Weatherproof – tutto l’anno

La famiglia di prodotti Nokian Weatherproof offre una delle più ampie gamme di prodotti sul mercato dell'Europa centrale nel segmento All-Weather, è progettato per chi richiede un'opzione sicura per la neve e il fango ma desidera guidare in modo efficiente anche d’estate. Tutte le dimensioni hanno il simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che gli pneumatici sono stati ufficialmente approvati per l'uso invernale. La famiglia di pneumatici invernali Nokian Weatherproof ad alte prestazioni metterà fine alla roulette del cambio di pneumatici, che può essere una seccatura per gli automobilisti in primavera e autunno. Il rivoluzionario concept All-Weather di Nokian Tyres combina l’affidabile sicurezza invernale con stabilità di guida precisa e maneggevolezza.

“Nel test sugli pneumatici all weather pubblicato di recente dal club automobilistico tedesco ACE Lenkrad, Nokian Weatherproof è stato classificato come raccomandabile. ACE Lenkrad ha sottolineato come Nokian Weatherproof sia uno pneumatico generalista dalle alte prestazioni in condizioni estreme su strade innevate. La famiglia di prodotti Nokian Weatherproof garantisce sicurezza alle basse temperature e caratteristiche di forte aderenza e capacità di frenata precisa sulla neve”, dice Martin Dražík.

Grazie anche alla presenza di olii naturali all’interno della mescola che garantiscono resistenza allo strappo, si può inoltre godere di un battistrada più longevo. Con una tale resistenza del battistrada, si otterrà un buon chilometraggio durante tutte le stagioni. Grazie alla facilità di rotolamento del Nokian Weatherproof, si consumerà inoltre meno carburante, emettendo meno CO2.