Nuova Audi SQ2: debutta a Parigi la rinnovata sportiva #untaggable

Audi presenta la nuova SQ2 in occasione del Salone dell’automobile di Parigi 2018. L’inedita versione top di gamma della famiglia Q2 svetta nel segmento dei SUV compatti grazie a performance di tutto rispetto. Il cuore di ogni modello Audi S è il motore. Nello specifico, il 2.0 TFSI di nuova SQ2 eroga 300 CV e 400 Nm di coppia da 2.000 a 5.200 giri/min. Realizzato a Győr da Audi Ungheria, il quattro cilindri di due litri permette al SUV compatto dei quattro anelli di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e toccare una velocità massima di 250 km/h.

Il quadricilindrico TFSI di 1.984 cc raggiunge un regime massimo di 6.500 giri/min e, optando per il programma dynamic mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, porta in dote un’eccezionale reattività alle pressioni dell’acceleratore. Un obiettivo cui concorre la rapidità della trasmissione a doppia frizione S tronic. Il sound allo scarico è roco e possente, da vera auto sportiva. Il 2.0 TFSI pesa solo 150 chilogrammi, a tutto vantaggio della leggerezza della vettura e della ripartizione delle masse tra gli assali. In abbinamento al 2.0 TFSI lavora la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Qualora venga attivata la modalità di guida “efficiency”, diviene possibile veleggiare nelle fasi di rilascio. Il sistema start-stop è attivo sin da 7 km/h.

Analogamente a ogni modello della famiglia Audi S, nuova SQ2 si avvale della trazione integrale permanente quattro. Cuore del sistema è la frizione a lamelle idraulica a monte dell’assale posteriore, regolata elettronicamente, che ripartisce in modo variabile la coppia tra gli assali. Qualora si verifichi una perdita d’aderenza all’avantreno, la frizione a lamelle trasferisce in pochi millisecondi sino al 100% della coppia al retrotreno. Ancora: le sospensioni sportive portano in dote un ribassamento dell’assetto di 20 mm rispetto alla configurazione standard appannaggio di Q2. La vocazione high performance della vettura trova conferma nella specifica taratura dello sterzo progressivo, caratterizzato dalla servoassistenza e demoltiplicazione variabili.

Quanto al design, il carattere sportivo di nuova SQ2 è sottolineato da otto listelli che suddividono l’ampia griglia ottagonale single frame. Lo splitter anteriore raccorda le generose prese d’aria, rimarcando l’impronta a terra dell’auto, mentre i gruppi ottici a LED, i posteriori corredati degli indicatori di direzione dinamici, portano in dote la caratteristica firma luminosa. Ai listelli sottoporta maggiorati si accompagnano elementi distintivi quali le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio, l’esteso spoiler al tetto e l’estrattore che ospita quattro terminali di scarico. La gamma colori include la tinta bianco Ibis, di serie, e le varianti opzionali giallo Vegas, blu Ara, grigio Daytona, argento floret, bianco ghiaccio, arancione corallo, grigio Quantum, nero Mythos e rosso tango.

Per quanto riguarda la sicurezza, Audi SQ2 è dotata di serie del sistema di sicurezza Audi pre sense front. Tale tecnologia riconosce mediante radar le situazioni critiche in presenza di pedoni, ciclisti e altri veicoli avvisando il conducente con segnali ottici, acustici e tattili. Se necessario, il sistema attiva la frenata d’emergenza. Di serie anche il cruise control adattivo con funzione stop & go e assistente al traffico (jam assist). Il conducente viene supportato nel controllo delle dinamiche longitudinali e trasversali, con un conseguente netto miglioramento del comfort, specie sulle lunghe percorrenze.

L’Audi active lane assist aiuta a evitare l’abbandono accidentale della corsia di marcia. L’assistente al parcheggio gestisce il SUV autonomamente in entrata e uscita da una piazzola di sosta: il conducente deve solo accelerare, frenare e inserire la marcia. In caso di uscita in retromarcia da un parcheggio trasversale o da un passo carraio stretto, si attiva l’assistente al traffico trasversale posteriore. Il sistema monitora lo spazio circostante mediante due sensori radar, segnalando eventuali situazioni critiche. L’Audi side assist integra l’avvertimento in caso di abbandono involontario della corsia. Detto ciò, non resta che pazientare ancora un pochino prima di vederla in azione su strada…