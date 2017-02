Nuova BMW Serie 5: la tecnologia non è democratica

Quando la casa tedesca nel 1972 lanciò la Serie 5 in pochi si sarebbero aspettati di “rivederla” anche nel 2017, con in “bacheca” ben 7 generazioni e un successo commerciale di assoluto valore. Con oltre 7,9 milioni di unità vendute nel mondo, infatti, la Serie 5 è diventata l’impronta digitale di BMW. Di queste, ben 40.000 unità sono state vendute in Italia, la maggior parte con motorizzazioni diesel (97%), in versione Touring (60% contro il 40% delle berline), con un certo interesse verso la trazione integrale (39,9%) e quasi tutte con il cambio automatico (97%). Quest’ultimo dato non stupisce affatto, visto e considerato che la trasmissione automatica utilizzata dal gruppo tedesco (di produzione ZF) è, secondo noi, il valore aggiunto di tutte le vetture BMW.

La nuova BMW serie 5 è completamente nuova

“La BMW Serie 5 è una vettura completamente nuova e con il modello che sostituisce condivide solamente le dimensioni, rimaste praticamente identiche”. Così Alessandro Toffanin, Product Communication Specialist di BMW Italia che sottolinea anche la “dieta” fatta dalla vettura: ben 100 kg in meno, il tutto a vantaggio dell’aerodinamica e dei consumi. Sono bastati 350 km di test drive per renderci conto di quanto sia migliorato l’assetto il quale, grazie al baricentro basso della vettura, alla ripartizione equilibrata delle masse tra gli assi e alla scocca di altissima resistenza alla torsione, garantisce un comfort di guida eccezionale, apprezzabile soprattutto nei lunghi viaggi. Completamente nuova fuori e completamente nuova dentro: la BMW Serie 5, che è appena arrivata nelle concessionarie italiane, si fa apprezzare per l’eccellenza dei materiali utilizzati, per la semplicità e l’eleganza degli elementi (come, per esempio, il touch screen) e per la consolle centrale che, oltre alla leva del cambio, ospita anche due vani porta-bottiglie e un vano porta-oggetti molto comodi e pratici.

Sulla nuova BMW serie 5 il privilegiato è il guidatore

Sulla nuova BMW serie 5 il privilegiato è sicuramente il guidatore che, grazie ai numerosi sistemi di assistenza alla guida, ha la possibilità di godersi al meglio questa vettura, anche in situazioni impegnative o critiche come la guida in colonna, nel traffico lento e nei lunghi e troppo spesso monotoni tratti autostradali. Da qui, la presenza (di serie) di una telecamera telecamere stereo che in combinazione con i sensori radar e a ultrasuoni, offerti in opzione, sorveglia l’ambiente circostante la vettura. Oltre all’assistente per evitare un ostacolo o l‘avvertimento di traffico, nella nuova Serie 5 troviamo anche il sistema che assiste nel cambio corsia e l’assistente di mantenimento della corsia con protezione attiva anticollisione laterale. Quest’ultimo controlla le carreggiate e la circolazione intorno alla vettura e supporta attivamente il guidatore in caso di rischio imminente di collisione, intervenendo attivamente sul volante. Con la presenza poi dell’Active Cruise Control e dell’assistente allo sterzo, la nuova BMW Serie 5 compire ulteriori progressi verso la guida automatizzata. A richiesta, la vettura esonera il guidatore dalle manovre di accelerazione, di frenata e di sterzo da fermo fino alla velocità di 201 km/h. Come se non bastasse, poi, attraverso l’optional remote parking (si trova nella chiave della vettura) è possibile parcheggiarla in spazi ristretti stando non al volante ma… fuori dall’auto.

La nuova BMW serie 5 è l’automobile intelligente e interconnessa

Alla guida della nuova BMW serie 5 del nostro test drive siamo rimasti affascinati anche a livello di interconnessione, per il quale l’offerta di BMW ConnectedDrive è stata integrata da servizi nuovi che consentono di ottimizzare i tempi: ci riferiamo, per esempio, al ParkNow per la prenotazione e il pagamento digitale di parcheggi, la ricerca intelligente di parcheggio On Street parking Information e il park assist – in opzione – che informa sui eventuali posti liberi e parcheggia automaticamente la vettura.

Sulla nuova BMW serie 5 disponibili motori quattro e sei cilindri a benzina e diesel

Sotto il cofano della nuova BMW serie 5 motori super efficienti. A partire dal lancio, infatti, sono disponibili due motori benzina a e due propulsori diesel, a trazione posteriore oppure dotati della trazione integrale intelligente BMW xDrive. In Italia, i più acquistati saranno, come da tradizione, quelli diesel.

Con il quattro cilindri diesel da 140 kW/190 CV la nuova BMW 520d offre una coppia massima di 400 Nm. Il consumo e le emissioni di CO2 sono rispettivamente di 4,1 l/100 km* e di 108 g/km per la versione a cambio manuale, mentre per lo Steptronic a otto rapporti sono 4,0 l/100 km e 107 g/km. La berlina accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi (Steptronic). La velocità massima è di 237 km/h. Ma anche la nuova BMW 530d (la nostra preferita) offre vantaggi a livello di dinamismo ed efficienza. Grazie alla potenza di 265 CV e alla coppia massima di 620 Nm, il sei cilindri in linea supera nettamente il proprio predecessore. Nonostante ciò, la BMW 530d si accontenta di un consumo nel ciclo combinato di 4,5 l/100 km e di emissioni di CO2 di 118 g/km, migliorando del 13% circa rispetto al motore precedente. La nuova BMW 530d accelera da 0 a 100 km/h in solo 5,7 secondi; la velocità massima viene limitata elettronicamente a 250 km/h.

La nuova BMW serie 5 il listino parete da 58.000 euro

La gamma delle nuova BMW serie 5 è stata semplificata , adesso composta dagli allestimenti Sport Line, Luxury Line e M Sport Line (è stata eliminata la tradizionale versione base) mentre il listino parte da 58.000 euro. Va detto, tuttavia, che con tutta la tecnologia, con i vari pacchetti e con tutti i sistemi di assistenza alla guida a disposizione – la maggior parte dei quali in opzione – il prezzo finale è destinato a salire. E non di poco…

Redazione Motori