Nuova BMW Serie 5 Touring: la guida automatizzata diventa realtà

Continua il rinnovamento della Serie 5 in casa BMW dopo aver presentato la Serie 5 Berlina, ora la casa bavarese presenta la variante Touring , che debutterà al Salone internazionale dell’automobile di Ginevra (9-18 marzo 2017)

Nuova BMW serie 5 Touring Design atletico per la versatile vettura sportiva.

Con le sue superfici dal disegno pulito e atletico e linee dallo slancio dinamico, il design della nuova BMW Serie 5 Touring simbolizza la combinazione di sportività e versatilità che caratterizza da sempre il modello. La vista frontale è caratterizzata da sagome lavorate con la massima precisione. I proiettori LED di serie si estendono fino al marcato doppio rene BMW. Nella vista di profilo la geometria indipendente della vettura è stata combinata con delle proporzioni equilibrate. Al look sportivo della nuova BMW Serie 5 Touring contribuisce anche la lunga linea del tetto che sfocia nei montanti D, fortemente inclinati. Il lunotto viene avvolto dallo spoiler del tetto in cui sono stati integrati la luce di stop supplementare e i deflettori laterali. Nella zona inferiore marcate linee orizzontali e le luci posteriori a L, che si estendono ampiamente nella fiancata, sottolineano la larghezza della scocca.

Nuova BMW Serie 5 Touring si caratterizza per l’abitabilità ottimizzata e funzionalità intelligenti.

Nell’abitacolo della nuova BMW Serie 5 Touring la configurazione del cockpit orientata al guidatore è stata abbinata a un ambiente di qualità premium, con eleganza moderna, materiali pregiati e lavorati con la massima precisione, curandone ogni minimo dettaglio. La plancia portastrumenti, dall’altezza ridotta rispetto al modello precedente, favorisce la sensazione di spaziosità. Il Control Display è stato realizzato come flatscreen montato a isola. In tutti i posti si percepisce l’aumento dello spazio alla testa, alle spalle e per le gambe. La sagoma dello schienale ottimizzata, la superficie di seduta allungata e il maggiore spazio per le gambe aumentano il comfort di viaggio nella zona posteriore. Grazie all’ottimizzazione dell’isolamento acustico del parabrezza, del cielo del tetto e nella zona del bagagliaio, è aumentato anche il comfort acustico, così da elevarsi al livello del modello berlina. La maggiore larghezza degli interni permette di montare nella zona posteriore in modo sicuro e confortevole fino a tre seggiolini per bambini. Il volume del bagagliaio della nuova BMW Serie 5 Touring è aumentato a 570 –1700 litri, il carico, a seconda della variante di modello, fino a120 chilogrammi a 720 – 730. Altrettanto affascinante è l’elevata funzionalità, risultante da numerose soluzioni pratiche: lo schienale del divanetto posteriore divisibile nel rapporto 40: 20 : 40, lo sblocco elettrico telecomandato dello schienale del divanetto attraverso un pulsante nel bagagliaio, il lunotto ad apertura separata e l’azionamento automatico del cofano del bagagliaio, con l’optional apertura e chiusura touchless. La copertura del vano di carico e la rete del bagagliaio sono custodite in contenitori separati, depositabili nei rispettivi scomparti sotto il vano di carico.

BMW Serie 5 Touring quattro motori e BMW xDrive disponibili al lancio



I motori con tecnologia BMW TwinPower Turbo disponibili al momento di esordio della nuova BMW Serie 5 Touring combinano delle prestazioni di guida superiori con valori di consumo e delle emissioni ridotti. Nella nuova BMW 530i Touring un motore quattro cilindri a benzina da 2 000 cc eroga una potenza massima di 185 kW/252 CV e una coppia massima di 350 Nm. La BMW 530i Touring è equipaggiata di serie con un cambio Steptronic a 8 rapporti e accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo combinato è di 6,3 – 5,8 litri per 100 chilometri*, le emissioni di CO2 sono di 143 – 133 grammi per chilometro*. Il motore sei cilindri in linea a benzina da 3 000 cc, il cambio Steptronic a 8 rapporti e la trazione integrale intelligente formano la tecnica di propulsione della nuova BMW 540i xDrive Touring. La potenza di picco di 250 kW/340 CV e la coppia massima di 450 Nm permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. La BMW 540i xDrive Touring registra un consumo di carburante nel ciclo combinato di 7,7 – 7,3 litri per 100 chilometri* e valori di CO2 tra

177 e 167 grammi per chilometro*.

Il motore diesel della nuova BMW 520d Touring genera da una cilindrata di 2 000 cc una potenza di 140 kW/190 CV e mette a disposizione la propria coppia massima: di 400 Nm. Il propulsore viene combinato di serie con un cambio manuale a 6 rapporti e, a richiesta, con un cambio Steptronic a 8 rapporti e accelera la BMW 520d Touring da 0 a 100 km/h in 8,0 secondi (cambio automatico: 7,8 secondi). L’efficienza esemplare dell’unità di propulsione si manifesta anche nel consumo di carburante nel ciclo combinato di 4,9 – 4,5 litri (4,7 – 4,3 litri) per 100 chilometri e in emissioni di CO2 di 129 – 119 grammi (124 – 114 grammi) per chilometro*.

La gamma di motorizzazioni disponibile al momento di lancio viene completata da un propulsore diesel sei cilindri in linea da 3 000 cc che mette a disposizione una potenza massima di 195kW/265 CV e genera una coppia di punta di 620 Nm. Il motore è combinabile sia con la trazione posteriore che con la trazione integrale ed è abbinato a un cambio Steptronic a 8 rapporti. La BMW 530d Touring accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la BMW 530d xDrive Touring in 5,6 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo combinato è di rispettivamente 5,1 – 4,7 litri e 5,7 – 5,3 litri per 100 chilometri*, le emissioni di CO2 sono di rispettivamente134 – 124 grammi per chilometro e 149 – 139 grammi per chilometro*.

Nuova BMW Serie 5 Touring nuovo il Control Display

Nella nuova BMW Serie 5 Touring il nuovo Control Display ad alta definizione del sistema di comando iDrive è stato realizzato come touchscreen. Le funzioni della vettura, di navigazione, comunicazione e infotainment sono controllabili anche via Touch Controller – a seconda delle preferenze personali del guidatore. La nuova rappresentazione del menu nella struttura a riquadri contribuisce a un uso intuitivo, che distoglie l’attenzione dalla guida solo minimamente. Ulteriori possibilità di scelta a livello di comandi vengono messe a disposizione dal comando vocale perfezionato, inoltre da Gesture Control, offerto adesso anche per la BMW Serie 5. Grazie alla superficie di proiezione ingrandita del 70 per cento, il nuovo BMW Head-Up Display segna un ulteriore progresso del concetto di visualizzazione e di comando.

BMW Serie 5 Touring sempre più reale la guida automatizzata.

Con i nuovi sistemi di assistenza e le funzioni ampliate anche la nuova BMW Serie 5 Touring segue la strada verso la guida automatizzata. Oltre al segnalatore di traffico laterale e di strada con precedenza, il progresso coerente in questo campo viene documentato anche dal Lane Change Assistant e dall’assistente di mantenimento di corsia con protezione attiva anticollisione laterale, nonché dall’assistente durante le manovre di evasione collisione. I nuovi sistemi assistono il guidatore nelle manovre di sterzo e di guida in corsia dalla velocità passo passo fino a 210 km/h, assicurando così un livello superiore sia di comfort che di supporto in situazioni particolarmente impegnative. Quando viene utilizzato Active Cruise Control con funzione stop & go è sufficiente premere un pulsante per rispettare un limite di velocità riconosciuto da Speed Limit Info.

Nuova BMW Serie 5 Touring sempre più connessa

Anche nella nuova BMW Serie 5 Touring il sistema BMW Connected provvede a un’interconnessione senza interruzioni tra la vettura e lo smartphone del guidatore. Il conducente dispone sia a casa che sul posto di lavoro di un’assistenza nella pianificazione dei suoi appuntamenti e della sua mobilità. Per esempio, è possibile trasferire destinazioni di navigazione dallo smartphone alla vettura e calcolare l’orario di partenza ideale in base a Real Time Traffic Information. Grazie a Remote 3D View, il guidatore può caricare sul suo smartphone delle immagini della zona che circonda la vettura. Inoltre, attraverso Microsoft Exchange è possibile gestire a bordo anche i dati di calendario, di mail e contatti. Il collegamento wireless di smartphone consente l’uso di Apple CarPlay e la carica induttiva. Ma anche i nuovi sistemi che assistono il parcheggio aumentano il comfort: oltre a Park Assistant, adesso è a disposizione anche la funzione di parcheggio telecomandato. Inoltre, per la prenotazione online di un parcheggio e il pagamento senza contanti, può venire il servizio ParkNow. Per la ricerca di parcheggi liberi lungo la strada è a disposizione l’innovativo servizio On-Street Parking Information.