Nuova BMW Serie 5 Touring: un auto sportiva e versatile

Con le sue superfici dal disegno pulito e atletico e linee dallo slancio dinamico, il design della scocca della nuova BMW Serie 5 Touring simbolizza la combinazione di sportività e versatilità che caratterizza da sempre il modello. La vista frontale è caratterizzata da sagome lavorate con la massima precisione. I proiettori a led di serie si estendono fino al marcato doppio rene. Nella vista di profilo la geometria indipendente della vettura è stata combinata con delle proporzioni equilibrate. Al look sportivo contribuisce anche la lunga linea del tetto che sfocia nei montanti D, fortemente inclinati. Il lunotto viene avvolto dallo spoiler del tetto in cui sono stati integrati la luce di stop supplementare e i deflettori laterali. Nella zona inferiore marcate linee orizzontali e le luci posteriori a L, che si estendono ampiamente nella fiancata, sottolineano la larghezza della scocca.

Nell’abitacolo la configurazione del cockpit orientata al guidatore è stata abbinata a un ambiente di qualità premium, con eleganza moderna, materiali pregiati e lavorati con la massima precisione, curandone ogni minimo dettaglio. La plancia portastrumenti, dall’altezza ridotta rispetto al modello precedente, favorisce la sensazione di spaziosità. Il Control Display è stato realizzato come flatscreen montato a isola. In tutti i posti si percepisce l’aumento dello spazio alla testa, alle spalle e per le gambe. La sagoma dello schienale ottimizzata, la superficie di seduta allungata e il maggiore spazio per le gambe aumentano il comfort di viaggio nella zona posteriore. Grazie all’ottimizzazione dell’isolamento acustico del parabrezza, del cielo del tetto e nella zona del bagagliaio, è aumentato anche il comfort acustico, così da elevarsi al livello del modello berlina. La maggiore larghezza degli interni permette di montare nella zona posteriore in modo sicuro e confortevole fino a tre seggiolini per bambini.

Il volume del bagagliaio è aumentato a 570 –1700 litri, il carico, a seconda della variante di modello, fino a 120 chilogrammi a 720 – 730. Altrettanto affascinante è l’elevata funzionalità, risultante da numerose soluzioni pratiche: lo schienale del divanetto posteriore divisibile nel rapporto 40:20:40, lo sblocco elettrico telecomandato dello schienale del divanetto attraverso un pulsante nel bagagliaio, il lunotto ad apertura separata e l’azionamento automatico del cofano del bagagliaio, con l’optional apertura e chiusura touchless. La copertura del vano di carico e la rete del bagagliaio sono custodite in contenitori separati, depositabili nei rispettivi scomparti sotto il vano di carico.

Inizialmente la vettura è proposta in quattro differenti varianti: 530i, 540i, 520d e 530d. A seconda del modello scelto la trasmissione può essere manuale oppure automatica a otto rapporti. La trazione, posteriore o integrale. Nelle scorse ore abbiamo provato la station tedesca, nella versione 530xd, sulle affascianti strade nei dintorni di Trieste. Il test ha messo in luce, ancora una volta, le qualità già note del modello: elevato confort di bordo, abbinato a una dinamica reattiva capace di garantire sia delle buone progressioni (se richieste) che consumi contenuti. A tutto ciò, però, si aggiunge un ulteriore tocco di tecnologia al servizio del conducente e dei passeggeri. Cosa che non guasta mai. Specialmente in questi tempi moderni.

Va sottolineati che le caratteristiche di guida sportiva della nuova BMW Serie 5 Touring risultano dalla tecnica di assetto costruita ex novo e dall’alleggerimento coerente del peso. L’ammortizzazione pneumatica dell’asse posteriore con regolazione automatica del livello fa parte dell’equipaggiamento di serie. Come optional vengono invece offerti Dynamic Damper Control, il sistema Adaptive Drive con stabilizzazione attiva antirollio, Integral Active Steering, disponibile adesso anche in combinazione con xDrive e l’assetto M Sport con abbassamento della vettura di 10 millimetri.