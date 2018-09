Nuova BMW X4, l'eleganza sportiva di un coupè

Il dubbio c’era quindi, per risolverlo, lo abbiamo chiesto al responsabile Comunicazione Prodotto BMW Italia Alessandro Toffanin: “Ma la BMW X4 ha subito il restyling del quarto anno oppure è nuova?”

Ecco la risposta: “La BMW X4 è completamente nuova”. Certo - aggiungiamo noi - il DNA è lo stesso (e si vede) mentre, soprattutto dal punto di vista estetico, gli interventi ci sono…

L’estetica: bella fuori… La linea precisa della fiancata - che prosegue sulle portiere fino alle luci posteriori - e la linea che corre tra i due passaruota spezzano le superfici laterali dell'auto. Il tetto in stile coupé scivola sul lunotto posteriore con una bella sporgenza prima di cadere in modo più netto sul retro dell’auto. Le linee orizzontali, le luci posteriori a LED con sagomatura tridimensionale, e il doppio scarico (condiviso da tutte le componenti del motore) risaltano la larghezza della parte posteriore. I dettagli di design e le ruote in lega leggera da 19 pollici progettate per la nuova BMW X4 fanno parte dell’allestimento di xLine, M Sport X e M Sport, permettendo di personalizzare il design degli esterni e degli interni in base ai gusti personali. Gli acquirenti della BMW X4 possono anche scegliere optional provenienti dalla gamma BMW Individual.

… e bella (e funzionale) dentro. Gli interni della nuova BMW X4 sono eleganti e moderni, contraddistinti dall’impiego di materiali di ottima fattura. L'abitacolo è stato pensato e progettato “preferendo” il conducente con il pannello di controllo basso e la posizione di seduta leggermente rialzata, il tutto a favore di un comfort di guida premium. I sedili sportivi, ridisegnati con supporti laterali e per le ginocchia sul lato della console centrale, accentuano lo stile sportivo.

Materiali di altissimo livello, dicevamo, qualità di costruzione e dettagli elaborati meticolosamente definiscono il reale valore della nuova BMW X4. Le superfici del cruscotto e dei pannelli delle portiere si fondono l'una nell'altra, mentre i loghi X impressi nelle superfici placcate delle porte creano dettagli sorprendenti. Gli appassionati del marchio tedesco apprezzeranno sicuramente i grandi vani portaoggetti, le ampie tasche laterali, i porta-bicchieri e i vari scompartimenti che migliorano sensibilmente la funzionalità della nuova BMW X4. I tre sedili posteriori sono ampi e confortevoli. Non male anche lo spazio di carico che può essere esteso da 525 fino a un massimo di 1.430 litri ribaltando lo schienale posteriore, che presenta la suddivisione standard 40:20:40.

Una gamma motori rinnovata e completa. Diciamo che, fin dal momento del lancio, ce n’è per tutti i gusti: a disposizione, infatti, tre motorizzazioni a benzina e quattro diesel con, all’apice della gamma, la coppia di modelli BMW M Performance. Per quanto riguarda i 6 cilindri in linea sono previsti il benzina della BMW X4 M40i che sviluppa una potenza massima di 360 CV; la BMW X4 M40d da 326 CV e la BMW X4 xDrive30d da 265 CV. Oltre questi, la scelta di motori include anche due unità diesel a quattro cilindri che sprigionano 170 kW/231 CV per la BMW X4 xDrive 25d e 140 kW/190 CV per la BMW X4 xDrive 20d; insieme a due unità 4 cilindri a benzina con potenze di 185 kW/252 CV per la BMW X4 xDrive 30i e 135 kW/184 CV nella BMW X4 xDrive 20i.

Tutte le varianti scaricano la loro potenza sull’asfalto attraverso il cambio Steptronic ad 8 rapporti con paddle al volante e la trasmissione 4x4 intelligente BMW xDrive offerti nella configurazione standard. E il listino? I prezzi della nuova BMW X4 vanno da 53.850 a 77.250 euro ma, con l’infinita lista di optional, se ne possono spendere anche di più.

Come va. Il più fortunato dei 5 passeggeri (quattro, però, è il numero ideale) è sicuramente il conducente che può godere di un piacere di guida davvero Top, alla cui base c’è soprattutto un telaio perfetto. La nuova BMW X4 si fregia, infatti, di un consistente incremento nell’agilità oltre ad un più alto livello di comfort nella guida, grazie alla tecnologia del telaio, ridefinito e adattato alle necessità specifiche dello Sports Activity Coupe, e al centro di gravità più basso rispetto alla BMW X3. Con qualunque motorizzazione la si guidi, poi, nessun problema perché tutte sono una vera e proprio garanzia, sia in fato di prestazione sia dal punto di vista dei consumi. Il volante, sul quale sono previsti tutti i comandi di gestione dell’interfaccia uomo-vettura, si impugna comodamente mentre verranno apprezzate le dotazioni standard che includono non solo le sospensioni M Sport e le funzioni di Performance Control, ma anche lo sterzo sportivo ad intensità variabile. La macchina, inoltre, sembra leggerissima e migliorata tantissimo dal punto di vista dell’aerodinamica (il coefficiente di resistenza (Cx) è di 0,30).

I freni M Sport e le sospensioni adattive con escursioni controllate elettronicamente (che noi consigliamo) sono entrambi disponibili come optional. I modelli BMW M Performance adottano come standard i cerchi in lega leggera da 20 pollici, freni M Sport specificamente progettati e un differenziale M Sport che genera un più preciso effetto di bloccaggio del differenziale delle ruote posteriori, per incrementare la capacità dell’auto di uscire di potenza dalle curve con un rinnovato impulso dinamico.

Cerchi e pneumatici. Per la nuova BMW X4 la casa tedesca ha scelto una gamma di cerchi che va da 18 a 21” ed h approvato diverse misure di pneumatici Pirelli scelte fra P Zero, Cinturato P7, Cinturato P7 AllSeason e Winter Sottozero Serie III. Tutte le versioni di pneumatici Pirelli sono tailor made e adattate in base alle caratteristiche e al nuovo telaio della BMW X4. Queste versioni specifiche rientrano nella strategia Perfect Fit di Pirelli, che realizza e produce varianti ad hoc per specifici modelli nei segmenti Premium e Prestige.