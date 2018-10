Nuova BMW X7, non passa inosservato

La BMW X7 è la prima auto a fondere la presenza, l'esclusività e la spaziosità di un modello di lusso con le proprietà di guida agili e versatili che ci si aspetta da un Sports Activity Vehicle (SAV). L'ultimo e più grande modello della linea X porta in dote un nuovo concetto di sav nel segmento del lusso, grazie alle impressionanti dimensioni, al design di alta classe, a suoi interni curati e alle dotazioni tecnologiche all'avanguardia. Allo stesso tempo, la tecnologia avanzata è stata utilizzata anche nella realizzazione di specifici powertrain e chassis, che assicurano alla X7 tutta la prodezza dei fuoristrada, un eccellente comfort di guida e una maneggevolezza per i quali i SAV sono rinomati.

L'aggiunta di questo modello alla già completa gamma fa parte dell'offensiva di modello in corso del BMW Group nel segmento del lusso, che è di per sé un elemento chiave nella strategia NUMBER ONE> NEXT dell'azienda. L'X7 sarà costruito nello stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti, e il suo lancio sul mercato inizierà a marzo 2019.

Con i suoi 5.151 millimetri di lunghezza, 2.000 millimetri di larghezza e 1.805 millimetri di altezza e con un passo di 3.105 millimetri, la X7 mostra proporzioni armoniose e si afferma come la nuova ammiraglia della famiglia X. Il nuovo linguaggio del design, dominato da linee precise e superfici espansive, intensifica l'aura autorevole dell'auto. L'anteriore prominente, con la sua griglia dal tipico doppio-rene eccezionalmente grande, conferisce un innegabile senso di presenza. La vettura tedecsa è equipaggiata di serie di fari a led, mentre la versione con Laserlight opzionale ha una portata abbagliante fino a 600 metri e può essere facilmente identificata dagli elementi blu a forma di x all'interno dei fari. Le caratteristiche che la definiscono –lateralmente- sono le ampie superfici vetrate, l'elevata luce libera dal suolo e la lunga linea del tetto. Linee orizzontali, luci a led sottili e il portellone posteriore a due sezioni sottolineano lo stile contemporaneo della parte posteriore.

La abitabilità e la versatilità degli interni sono sottolineate dall'inclusione standard di tre file di sedili, che offrono spazio per sette persone in totale. I due passeggeri della terza fila si sistemano in sedili a grandezza naturale, completi di braccioli, portabicchieri e porte USB. La capacità iniziale di carico può essere aumentata da 326 a un massimo di 2.120 litri. I materiali accuratamente selezionati e meticolosamente realizzati esaltano la sensazione di lusso: la è fornita di serie con finiture in pelle Vernasca, climatizzatore automatico a quattro zone, tetto panoramico in vetro a tre sezioni e illuminazione d'ambiente, tra cui Welcome Light Carpet e Dynamic Interior Light. Tra i punti salienti della lista degli optional vi sono il climatizzatore automatico a cinque zone, il pacchetto Ambient Air, il tetto panoramico in vetro Sky Lounge e il sistema audio surround Diamond Bowers & Wilkins.

La gamma di motori disponibili al momento del lancio comprende un V8 benzina da 462 CV sulla xDrive50i (non disponibile in Europa), un motore a benzina sei cilindri in linea con una potenza di 340 CV sulla xDrive40i e una coppia di motori diesel a sei cilindri in linea con potenze di 265 e 400 CV, che equipaggeranno rispettivamente la xDrive30d e la M50d. Tutti i motori sono abbianti a una trasmissione Steptronic a otto velocità, mentre il compito di trasferire la loro potenza su asfalto cade sul sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.