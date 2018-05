Nuova campagna pubblicitaria di Fiat Professional

Bellissima campagna pubblicitaria di Fiat Professional dedicata ai lavoratori professionisti. In evidenza, l’importanza di affidarsi, per il proprio lavoro, alla competenza e all’affidabilità di mezzi pensati da professionisti per professionisti

Per il lancio della nuova piattaforma di comunicazione che sarà on air da maggio nei principali Paesi della regione EMEA su televisione, digital, radio e affissioni, Fiat Professional supera il concetto di testimonial per abbracciare un linguaggio ironico e un tone of voice originale che, attraverso esempi surreali e divertenti, sottolinea la differenza tra un approccio al lavoro amatoriale e uno professionale. Il format della nuova campagna si rifà, infatti, a un linguaggio estremamente popolare, che raccoglie ampio apprezzamento sia sui canali televisivi tradizionali sia sul web, sino a diventare una sorta di “genere letterario” 2.0: il fail. Si tratta di filmati, spesso amatoriali, di utenti che raccontano i loro maldestri tentativi di svolgere lavori o azioni quotidiane e che spesso culminano in piccoli disastri con divertenti epiloghi.

La nuova campagna internazionale gioca sul tema del contrasto rappresentando situazioni verosimili, che potrebbero essere brillantemente risolte con il supporto dei veicoli della gamma Fiat Professional, o, al contrario, avere esiti tragicomici affidandosi invece esclusivamente all’inventiva e a soluzioni e mezzi di fortuna. I visual mostrano, ad esempio, scene di lavori svolti in modo assurdo con esiti divertenti, oppure di carico maldestro di oggetti e materiali su mezzi inadeguati, contrapposte invece a una panoramica della gamma completa che esprime i valori del brand Fiat Professional: competenza, affidabilità, determinazione, dinamismo e vicinanza al cliente.

A sottolineare la diversa natura degli approcci, una didascalia semplice quanto efficace: le azioni maldestre sono etichettate come Unpro, “non professionale”, mentre quelle efficaci dal claim Pro like you, “Professionista come te”. Espressioni sintetiche ma capaci di ribadire l’importanza, per la buona riuscita di qualsiasi lavoro, di affidarsi al supporto adeguato: per questo Fiat Professional è il partner migliore per i professionisti esigenti, non solo a livello di gamma ma anche di servizi. È possibile infatti mettersi al volante del veicolo commerciale più adeguato alle proprie esigenze grazie a servizi finanziari “tagliati su misura” e a soluzioni di noleggio, per godere poi di servizi postvendita dalla rete più capillare in Italia con oltre 1.800 punti di assistenza