Nuova Citroen C3: arriva la versione con cambio automatico EAT6

Presentata al Salone di Parigi dell’autunno scorso, la nuova C3 si è imposta all’attenzione del grande pubblico per essere, com’è nella tradizione di Citroen, un modello fuori dai canoni tradizionali, estroverso e colorato, dotato di una personalità fresca e contemporanea.

Una personalità che ha poi conquistato i mercati anche per l’audacia del design (sottolineato dagli originali Airbump), per il benessere di viaggio assicurato dal programma Citroën Advanced Comfort, per l’impiego di tecnologie innovative pensate per agevolare chi guida (come la navigazione connessa 3D Citroen Connect Nav, la telecamera di retromarcia, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la sorveglianza dell’angolo morto) e per rendere più gradevole il viaggio.

Ne è esempio la ConnectedCAM CitroenTM, una telecamera grandangolare HD integrata e connessa, che permette di catturare momenti di vita con foto o video, da conservare o da condividere sui social network. Ora l’attrattiva di nuova C3 si amplia con l’offerta del cambio automatico di nuova generazione EAT6, in abbinamento con il motore più potente della gamma, il PureTech 110 S&S, per due anni consecutivi eletto “Engine of the year” nella categoria con cilindrata da 1.0 a 1.4 litri. Il cambio automatico EAT6 (Efficient Automatic Transmission) offre un comfort di utilizzo di alto livello: rapidità e fluidità dei passaggi di marce con la tecnologia Quick Shift, gestione morbida dell’inserimento grazie a un convertitore perfezionato. Il suo rendimento è stato ottimizzato grazie alla riduzione degli attriti interni, all’utilizzo di convertitori bloccabili che evitano gli slittamenti e alla compatibilità con la tecnologia Stop &Start.

In Europa, il grande potere seduttivo di Nuova C3 si è tramutato nella conquista di oltre 25 premi e soprattutto, superando abbondantemente le previsioni di Citroen, di 100mila clienti acquisiti in sei mesi dal lancio, il 60% dei quali nuovi per il Marchio, che hanno apprezzato le numerose caratteristiche di questo modello, come gli Airbump e le versioni bicolore, presenti nel 60% delle scelte. Per quanto riguarda l’Italia, l’originalità della vettura francese si è fatta notare ancora prima dell’inizio della commercializzazione vera e propria quando in fase di pre-lancio ha “incontrato” il social network più diffuso al mondo per dar vita a Facebook Only Limited Edition, una vera e propria social car in serie limitata. E, nel mese di lancio, ecco un’altra iniziativa assolutamente rivoluzionaria, realizzata in collaborazione con Amazon Prime Now, per offrire ai clienti un test drive a domicilio.

In occasione del lancio abbiamo provato la vettura nei dintorni di Milano, rimanendo piacevolmente sorpresi dal cambio: veloce, confortevole ed efficiente. Un binomio che conferma le ottime qualità di quest’auto. Nel primo quadrimestre dell’anno, Nuova C3 ha confermato il suo status di best-seller di Citroen, con ben 13.000 vetture immatricolate, con una crescita progressiva e costante che, nel mese di aprile, ha portato Nuova C3 al 4° posto nella classifica delle berline del segmento B.

Positivo anche il mix di vendita che vede l’allestimento “Shine”, il più completo, rappresentare il 70% delle vendite, mentre la versione più venduta è la Nuova C3 PureTech 82 CV Shine. Inoltre la quasi totalità dei Clienti ha scelto di avere l’opzione Airbump (93%) e 3 su 4 l’anno preferita nella versione bicolore. L’auto grazie alle sue caratteristiche di design e tecnologia è riuscita a sedurre molti nuovi Clienti che non avevano mai acquistato vetture del marchio Citroen con una percentuale pari al 55%. La Citroen C3 PureTech 110 S&S EAT6 è disponibile ora presso la rete dei punti vendita Citroen in Italia nell’allestimento Feel (prezzo di listino chiavi in mano 17.300 euro) e Shine (18.550 euro).