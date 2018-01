Nuova Citroen C3 ELLE, l’incontro di due marchi francesi

CITROËN inizia il 2018 presentando la nuova serie speciale C3 ELLE, trendy e metropolitana, destinata a chi vuole distinguersi con stile e carattere. Nata dalla collaborazione con la rivista ELLE, CITROËN C3 ELLE si presenta in una versione bicolore, con il colore della carrozzeria Polar White abbinato all’esclusivo tetto Soft Sand. All’esterno C3 si distingue per gli originali tocchi di colore “Cherry Pink”, uno sticker specifico per il tetto e i badge con il logo ELLE. La personalizzazione continua nell’abitacolo, con rivestimenti e plancia in colore grigio, abbinati a tocchi di colore “Cherry Pink”. Basata sulla versione SHINE, CITROËN C3 ELLE propone in opzione numerose tecnologie di sicurezza e di connettività: CITROËN Connect Nav, CITROËN Connect Box, telecamera di retromarcia, Active Safety Brake. CITROËN C3 ELLE potrà essere ordinata in Italia da febbraio e arriverà nei punti vendita a partire dal mese di marzo, lanciata sul mercato nel novembre 2016 e che ha già conquistato oltre 230.000 clienti in tutta Europa, presenta una nuovissima serie speciale «ELLE» all’insegna della femminilità. Elegante, metropolitana e di tendenza, si ispira a ELLE, rivista di riferimento di moda e tendenze, partner di Citroën nell’ambito del Forum ELLE Active.

City car versatile dal carattere unico, Citroën C3 si distingue nel suo segmento per le sue forme e lo stile audace, ma va ancora oltre con la serie speciale C3 ELLE. Il Marchio consolida il potere seduttivo di C3, confermato dalle scelte dei clienti per tecnologie e personalizzazione (40% con il livello SHINE e 60% con il bicolore).

In sintesi CITROËN C3 ELLE è:

- Carrozzeria di serie Polar White, abbinata a un esclusivo tetto Soft Sand, conchiglie dei retrovisori Onyx Black e inediti tocchi di colore “Cherry Pink”, che valorizzano il profilo dei fari fendinebbia, il dettaglio degli Airbump® e la finitura del montante posteriore,

- Il Badge ELLE sulle porte anteriori e lo specifico sticker del tetto che rafforzano la personalizzazione esterna,

- Un’armonia interna caratterizzata dai dettagli colorati “Cherry Pink” che si ritrovano nell’impunture dei

rivestimenti e nel profilo della plancia

- Un livello di equipaggiamenti basato sulla versione alto di gamma SHINE, che si arricchisce con il Pack Color

“ELLE”,

- Una gamma di motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi efficienti e performanti e il cambio automatico EAT6 abbinato al PureTech 110 S&S.