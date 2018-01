Nuova Citroen C4 Cactus: ecco i prezzi

Da oggi è ordinabile presso la rete vendita italia di Citroen la Nuova C4 Cactus, la rappresentante di Citroën nel segmento C Berlina che da solo costituisce quasi il 10% del mercato nazionale.

La berlina di Citroën interpreta perfettamente la promessa“Be different” per gli elementi che caratterizzano la sua personalità unica ed il suo design audace, come il nuovo frontale, i fari diurni a LED, i nuovi Airbump® e i fari posteriori a LED con effetto 3D.

Il “Feel Good” si ritrova invece nel confort eccezionale di Nuova C4 Cactus, per le nuove sospensioni con smorzatori idraulici progressivi (Progressive Hydraulic Cushions - PHC), per i sedili Advanced Comfort (in “prima mondiale”, offrono un inedito confort di seduta e di guida), per le tre tecnologie di connettività, per i dodici aiuti alla guida e per le prestazionali ed efficienti motorizzazioni PureTech e BlueHDi.

L'unconventional hatchback di Citroën è altamente personalizzabile grazie a ben 31 combinazioni esterne, a quattro proposte di cerchi in lega e, per l'abitacolo, all'offerta di cinque ambienti eleganti ed accoglienti.

Infatti, il cliente può scegliere tra quello di serie (sobrio ed essenziale con rivestimenti dei sedili in tessuto Mica Grey), il Metropolitan Red (luminoso e raffinato, valorizza lo spazio a bordo con sedili in tessuto Silica Beige, una fascia rosso scuro nella parte alta dello schienale, plancia rosso scuro e cinghiette sulle porte e sul cassettino Top Box in color beige), il Wild Grey (esprime vitalità e dinamismo, con sedili in tessuto Silica Grey, una fascia grigio chiaro sulla parte superiore dello schienale, plancia e cinghiette sulle porte e sul cassettino Top Box sono di colore grigio), l'Hype Grey (evoca l’alta gamma e l’eleganza, con sedili in pelle goffrata e tessuto Black, plancia e cinghiette sulle porte e sul cassettino Top Box in colore grigio) e l'Hype Red, che rappresenta un eccezionale approccio di alta gamma, con sedili in pelle Nappa Beige e Tessuto Beige, una fascia in Alcantara rosso scuro nella parte superiore dello schienale, plancia rosso scuro e cinghiette delle porte e sul cassettino Top Box in colore beige.

La gamma italiana di Nuova C4 Cactus è costituita da dieci versioni ottenute dalla combinazione di tre allestimenti (Live, Feel, Shine) e di quattro motorizzazioni: PureTech 110 S&S, PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, PureTech 130 S&S, BlueHDi 100 S&S.

In Italia Nuova C4 Cactus è già ordinabile e sarà pronta per il debutto commerciale sul mercato entro la fine del mese di Marzo. Questi i prezzi: