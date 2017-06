Nuova Fiat 500 Anniversario: che bella vita!

La Fiat 500, icona per eccellenza, compie 60 anni e, per festeggiare al meglio, si da’ alla Dolce Vita. O alla “Bella Vita”, come dicono i giovani d’oggi. Fca propone, infatti, una edizione speciale chiamata Fiat 500 Anniversario. Speciale sì, ma anche bella e stupendamente attraente. A partire dal prossimo 4 luglio (la data non è un caso visto che ricorre spesso nella lunga storia della più amata dagli italiani e non solo), sarà ordinabile e presente in tutte le concessionarie italiane proprio per celebrare il giorno del compleanno.

Il 4 luglio del 1957, infatti, venne presentata a Torino la “piccola grande vettura” emblema della motorizzazione di massa. Un successo rinnovato nel 2007 e poi nel 2015 che proprio quest’anno taglia il traguardo delle 2 milioni di unità vendute.

Questa serie speciale è ricca di contenuti esclusivi ad un prezzo accessibile a tutti: 13.600 euro (questo è il prezzo di lancio) che possono ulteriormente ridursi di 1.000 euro in caso di adesione al finanziamento Menomille. Per festeggiare al meglio il compleanno di 500 è inoltre previsto un finanziamento da 99 euro al mese per due anni, con la possibilità a scadenza di tenere, cambiare o restituire la vettura.

Disponibile sia berlina sia cabrio, al vettura rende omaggio alla Dolce Vita dandosi alla… Bella Vita. La vettura è riconoscibilissima grazie al look anni Sessanta e richiama alcune peculiarità della vettura storica, come i due nuovi colori dedicati che si ispirano alle livree dell’intramontabile icona, la cromatura sul cofano e sulle calotte degli specchi, gli storici loghi Fiat, e i cerchi in lega da 16” vintage o in un design alternativo con finitura diamantata che richiamano i raggi delle auto d’epoca. A siglare l’eleganza della vettura il logo “Anniversario” in corsivo che spicca cromato sul portellone posteriore.

Anche l’abitacolo è di grande stile e molto retrò: ogni dettaglio è stato studiato, infatti, per catturare l’atmosfera spensierata degli anni Sessanta ma con un tocco innovativo. I nuovi sedili in tessuto a righe orizzontali in pieno stile sixties, con cadenini e logo 500 ricamato, in abbinamento alla tinta carrozzeria Arancio Sicilia e Verde Riviera, evocano gli anni della Dolce Vita. Da sempre Fiat 500 vanta un look inimitabile, e l’Anniversario ne esalta i caratteri di raffinata vitalità ed energia che si esprimono nella plancia in tinta carrozzeria. Anche negli interni è presente il logo “Anniversario”, ricamato sui tappetini.

La tecnologia, ovviamente, è di ultima generazione: la nuova Fiat 500 Anniversario offre quanto di meglio in termini di comfort e connettività. È, infatti, disponibile il pacchetto UconnectTM Link Plus che include il quadro strumenti digitale TFT 7”, la radio Uconnect 7’’ HD LIVE, la predisposizione ad Apple Car Play e Android AutoTM e, a richiesta, il navigatore integrato con mappe Tom Tom.

Completano la gamma motori a benzina, le alimentazioni GPL e gasolio, con potenze da 69 a 95 CV.