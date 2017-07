Nuova Fiesta Social Track un estate al ritmo di musica

L’estate 2017 è sicuramente targata Nuova Fiesta, la compatta più tecnologicamente avanzata al mondo è la protagonista degli appuntamenti musicali più coinvolgenti della stagione: Umbria Jazz, Summer Festival di Milano e Firenze e Luglio Suona Bene di Roma.

Gli eventi musicali saranno animati dal Fiesta Social Track, un’experience che permetterà ai visitatori dello stand Ford di salire a bordo di una sala di registrazione itinerante, allestita all’interno della Nuova Fiesta. Grazie alla qualità audio dell’impianto premium B&O Play sarà possibile ascoltare e reinterpretare la hit estiva Mr World della giovane promessa del panorama musicale italiano, Vals. Il cantautore, nel suo brano, restituisce lo spirito della nuova compatta dell’Ovale Blu: “Imagine a world where you can stop the time, look outside your window and simply enjoy the sunshine… Singing” (Immagina un mondo in cui puoi fermare il tempo, guardare fuori dalla finestra e goderti semplicemente il sole… Cantando).

Tutte le esibizioni, riprese da una telecamera on-board, verranno raccolte all’interno di una playlist YouTube, caricata sul canale di Ford Italia, e le migliori saranno utilizzate per creare la hit dell’estate, “Fiesta Social Track”, un video clip che avrà come protagoniste le voci del popolo della Nuova Fiesta.

I riflettori degli spettacoli musicali estivi saranno così puntati sulla Nuova Fiesta, la compatta dell’Ovale Blu, in grado di incontrare la crescente domanda di clienti che cercano vetture di segmento B versatili e di qualità superiore, disponibile in 4 declinazioni (oltre alla versione base Plus): la sofisticata Titanium, l’elegante Vignale, la brillante ST-Line e, dall’anno prossimo, la crossover Active.

Trasformare la Nuova Fiesta in un vero e proprio studio di registrazione itinerante è stato possibile grazie al sistema audio premium B&O Play che equipaggia la compatta dell’Ovale Blu, ovvero la tecnologia allo stato dell’arte dedicata agli appassionati dell’altissima fedeltà.

L’approccio esclusivo della linea B&O PLAY crea, infatti, un’esperienza di ascolto unica e personalizzabile, grazie al posizionamento degli altoparlanti e alla taratura su misura per ogni veicolo della gamma Ford. Questo significa che, attraverso la sintonizzazione dinamica, è possibile mantenere un livello di suono ottimale all’interno dell’abitacolo, a prescindere dalle condizioni di guida e dalla posizione di seduta di chi ascolta.

Il B&O PLAY, che esordisce proprio a bordo della Nuova Fiesta, sarà caratterizzato da un particolare profilo di diffusione delle onde acustiche, avvalendosi di 10 diffusori, tra cui un subwoofer installato nel bagagliaio e un diffusore per medie frequenze posizionato sul pannello strumenti, dove capeggerà il logo in alluminio B&O PLAY®. La potenza totale del sistema, gestito da un amplificatore DSP in grado di controllare equalizzazione e mixing, per offrire un’esperienza d’ascolto straordinaria a tutte le persone a bordo, è pari a 675 watt.

Le tappe del Fiesta Social Track che animeranno l’estate italiana saranno le seguenti:

o Umbria Jazz – fino al 16 luglio

o Luglio Suona Bene (Roma) - dal 16 al 31 luglio

o Summer Festival (Milano) - 17 luglio, Arcade Fire e 21 luglio, Red Hot Chili Peppers

o Summer Festival (Firenze) - 18 luglio, Arcade Fire