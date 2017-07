Nuova Ford Fiesta: concepita per soddisfare ogni esigenza

La nuova Ford Fiesta porta al debutto la gamma più ricca e versatile nei 40 anni di successi che hanno costruito la leggendaria storia del modello. E’ infatti disponibile in quattro declinazioni: la pratica Plus, la sofisticata Titanium, la sportiva ST-Line e l’elegante Vignale. Non meno importante, è dotata della più ricca gamma di tecnologie di sicurezza, comfort e assistenza alla guida al mondo, tra le auto della sua categoria. La piattaforma hi-tech è basata su due telecamere, tre radar e 12 sensori a ultrasuoni e può monitorare a 360 gradi l’area intorno all’auto e la strada che precede fino a 130 metri, più di un campo da calcio.

Sulla nuova Ford festa tanta tecnologia

Il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) sarà in grado di aiutare a riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto, anche di notte. In condizioni di scarsa luminosità il dispositivo si avvale della luce dei fari anteriori. Il sistema aiuta a evitare, o ridurne in ogni caso l’entità, collisioni con veicoli o pedoni, grazie ad una telecamera grandangolare che li riconosce e ne traccia i movimenti. Per la prima volta sulla Fiesta è disponibile anche il sistema di parcheggio semiautomatico Active Park Assist, che esegue le manovre sia in parallelo che in perpendicolare. Nella versione aggiornata, il sistema è in grado di frenare autonomamente qualora il guidatore non risponda agli avvisi di prossimità di ostacoli, e di evitare i piccoli urti, anteriori o posteriori, in fase di manovra.

Tecnologie di nuova generazione equipaggiano la Ford Fiesta

L’elenco delle 15 tecnologie che equipaggeranno la nuova Fiesta include, tra le altre, il controllo adattivo della velocità di crociera (Adaptive Cruise Control), il limitatore di velocità regolabile (Adjustable Speed Limiter), il riconoscimento di veicoli nella zona d’ombra (Blind Spot Information System), l’indicatore della distanza di sicurezza (Distance Indication), il monitoraggio dell’attenzione del guidatore (Driver Alert), il monitoraggio e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Alert e Lane Keeping Aid) e l’avviso di emergenza pre-collisione (Forward Collision Warning).

La nuova Ford Fiesta è sempre connessa

Standard di alto livello anche per la connettività, l’intrattenimento e la comunicazione grazie al SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford che si avvale di un nuovo touch-screen capacitivo da otto pollici, più veloce e reattivo, con funzione pinch & swipe, e implementa comandi vocali in grado di riconoscere forme ancora più semplici e naturali del linguaggio, rispondendo a richieste come ‘Ho voglia di un caffè’, ‘Devo fare rifornimento’ o ‘Trova un parcheggio’, per individuare e raggiungere rapidamente bar, distributori o parcheggi nelle vicinanze. La Fiesta è inoltre dotata, di serie, di connettività Bluetooth e di doppia porta USB, mentre, riflettendo la trasformazione delle abitudini digitali dei clienti, il lettore CD sarà opzionale. Disponibile la radio digitale DAB e, per gli appassionati dell’altissima fedeltà, tra i sistemi audio ad alta qualità si potrà scegliere il B&O PLAY Sound System. Per quel che concerne la gamma motori, il completo elenco comprende le moderne motorizzazioni benzina e diesel della Casa.

Nuova Ford Fiesta prezzi da 14.000 euro

In occasione della presentazione, abbiamo avuto un primo contatto con il nuova Fiesta. La vettura si è comportata bene sotto tutti i punti di vista, dal comfort alla tenuta di strada, risultando particolarmente adatta per un impiego cittadino. Una valida scelta da tenere in considerazione se si sta pensando di acquistare una nuova auto di questo segmento. In conclusione, il listino prezzi parte da poco più di 14mila euro.