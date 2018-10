Nuova Ford Mustang: quando i sogni diventano realtà

La casa americana ha celebrato il World Dream Day (la giornata internazionale dedicata ai sogni) facendo un “regalo” ai suoi clienti: risvegliarsi al volante dell’iconica Mustang.

Lo scorso 25 settembre, infatti, è nato l’hashtag #WorldDreamDay: un momento destinato alla condivisione dei sogni, che come nel caso dei fortunati Mustang Dreamers, alle volte, complice un amico, possono trasformarsi in realtà. I tre fortunati sognatori sono stati sorpresi nella notte, grazie all’aiuto di alcuni familiari complici e catapultati in un test drive dalla dimensione onirica, ambientato sulle strade della capitale. Protagonisti del proprio sogno, i Mustang Dreamers hanno potuto apprezzarne realmente lo stile inconfondibile e le doti di sportività. E, guarda caso, proprio in questi giorni, la Ford Mustang è stata completamente aggiornata.

Dal punto di vista estetico. La nuova Mustang, che conserva le due tradizionali carrozzerie fastback e cabrio, ha subito “leggeri” interventi che l’hanno resa ancor più sportiva. Quello più evidente è il nuovo profilo del cofano ribassato che rende la Mustang ancor più aggressiva; poi sono stati modificati i gruppi ottici (con tecnologia LED), i fari fendinebbia, le prese d’aria e le griglie frontali. Per la cronaca, sono stati aggiunti tre colori di carrozzeria per un totale, adesso, di 11. Nell’abitacolo non è stato modificato molto (anche perché è già molto “americano” di suo); da evidenziare, infatti, l’utilizzo di materiali soft-touch e il nuovo quadro strumenti LCD da 12’’.

Sotto il cofano. A disposizione due motori che hanno subito degli aggiornamenti.: sono il 2.3 Ecoboost da 290 CV (ha 20 CV in più) e il V8 5.0 da 450 CV (ha perso qualche CV ma ha una coppia maggiore), entrambi abbinabili alla nuova trasmissione automatica da 10 rapporti capace di un’accelerazione da 0-100 km/h in soli 4,3’’. La trasmissione manuale a sei rapporti è equipaggiata dalla tecnologia rev-matching di Ford, che utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per sincronizzare l’acceleratore, mentre il guidatore scala la marcia verso il basso, facendo corrispondere la velocità di rotazione del motore a quella del rapporto selezionato, per cambi di marcia fluidi e precisi.

Divertimento e piacere di guida. Il divertimento alla guida della nuova Mustang è garantito dalla presenza dei nuovi ammortizzatori MagneRide e dalle funzioni Drive Modes, che ora includono anche la modalità personalizzabile My Mode. La nuova tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust) offre l’inedita modalità Good Neighbour, per una guida più silenziosa durante alcune fasce orarie.

Parecchie anche le tecnologie di assistenza alla guida, che hanno permesso alla nuova Mustang di ottenere una stella EuroNCAP in più rispetto al modello precedente. Disponibili a bordo della nuova Mustang, infatti, segnaliamo il dispositivo di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid).

Come va’. Al volante della nuova Mustang è tutta “un’altra musica”. Non solo per il sound da pelle d’oca, ma anche per il divertimento puro che offre, soprattutto al guidatore. Fra il 2.3 e il V8 5.0, onestamente, abbiamo preferito il più “piccolo” perché è un po’ più “umano”: accelerazione e ripresa sono ottimi così come la manovrabilità (garantita da uno sterzo eccellente), la tenuta di strada e l’impianto frenante. Il V8 è fin troppo aggressivo e, quando si schiaccia sull’acceleratore con decisione, ha il posteriore che “va’ via” un po’ troppo. In entrambi i casi, pur non disdegnando il manuale, preferiamo il cambio automatico a 10 rapporti che rende il viaggio più accomodante e piacevole. Un difetto? Forse la visibilità posteriore ma, onestamente, ad una vettura così bella, si perdona tutto.

Quanto costa. Il prezzo di partenza per la nuova Ford Mustang è di 41.000 euro per la fastback 2.3 Ecoboost da 290 CV. Il V8 5.0 litri da 490 CV, invece, costa 47.000 euro mentre, per entrambe le versioni, il cambio automatico costa 2.000 euro e la versione Cabrio 4.500 euro. In qualunque caso, sono soldi spesi molto bene