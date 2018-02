Nuova gamma Ypsilon, la Fashion City Car si evolve

Ypsilon è l’auto più venduta del segmento B nel 2016 e nel 2017 e la seconda più venduta in Italia dopo la Fiat Panda, nello stesso periodo. Con 2.900.000 auto vendute ha rivoluzionato il segmento B. Nel 1985, infatti, la allora Y10 arrivò sul mercato con una proposta innovativa: una city car dotata di personalità, attenta allo stile, raffinata, elegante e fuori dagli schemi. Oggi, la Fashion City Car evolve definendo ancor più dettagliatamente il proprio carattere e rivolgendosi a un pubblico sempre più attento ed esigente.

La nuova gamma Ypsilon. Si compone di tre nuove reinterpretazioni della contemporaneità: Elefantino Blu, Gold e Platinum, tre esclusive serie speciali studiate nei particolari. Ogni versione ha un’identità forte e distintiva, immediatamente riconoscibile sia per gli interni sia per gli esterni. La nuova gamma Ypsilon che si presenta con un prezzo di lancio di 9.500 euro con finanziamento Menomille, già completa con 5 porte, climatizzatore, radio e comandi al volante. Inoltre sempre in occasione del lancio saranno offerti in omaggio diversi Pack in grado di arricchire in modo personale e unico la vettura scegliendo tra tre proposte per ogni allestimento, con un valore per il cliente superiore a 500€.Quest’ultima offerta è valida sia per i privati sia per le partite IVA in caso di restituzione di una vettura del Gruppo FCA.

I Motori. La nuova gamma Ypsilon potrà essere equipaggiata con un motore a benzina da 1.2 litri e 69 CV, con cambio manuale, disponibile anche in versione Ecochic a doppia alimentazione benzina e GPL. Ecochic, benzina e metano, il bicilindrico 0.9 TwinAir da 80 CV. Completa la gamma il 1.3 diesel Multijet 95CV dal basso impatto ambientale, 95 g/km di CO2, consumi ridotti ed elevato piacere di guida. Tutti e quattro i motori proposti rispondono alla normativa Euro 6. Dal punto di vista delle dimensioni, la nuova vettura mantiene le proprie doti di compattezza e versatilità: in 3,84 m di lunghezza, con un passo di 2,39 m, 1,68 m di larghezza e 1,52 m di altezza trovano spazio cinque porte, per il massimo della praticità. È dunque il modello ideale per l’impiego urbano.

Gli accessori Mopar. Sulle nuove Ypsilon, nelle prossime settimane sarà disponibile a richiesta Mopar® Connect, il nuovo set di servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo remoto del veicolo. Mopar®, Official Service Partner di Lancia per i Servizi, i Ricambi e gli Accessori Originali, l’Assistenza e il Customer Care, ha inoltre sviluppato per il modello Ypsilon una linea di accessori dedicati.

Tre versioni uniche e inimitabili. La gamma risponde a una nuova logica, con un’offerta completa e una netta caratterizzazione estetica per la Nuova Ypsilon Elefantino Blu, la Nuova Ypsilon Gold e la Nuova Ypsilon Platinum, che esalta l’unicità e la personalità di ogni proposta. Non si tratta di semplici allestimenti, ma di tre nuovi modi di interpretare e di vivere la contemporaneità, uno diverso dall’altro, tutti inconfondibilmente Ypsilon, in grado di offrire a ognuno la Ypsilon che più risponde al suo stile, al suo carattere, ai suoi gusti e alle sue abitudini.

Elefantino Blu. La Nuova Ypsilon Elefantino Blu si distingue per un look Total Black, che caratterizza la calandra, gli specchietti esterni e l’inserto griglia frontale. È realizzato in uno speciale polimero, sul quale è stampato in rilievo un disegno creato da piccole Ypsilon ripetute: una vera e propria firma. Le maniglie esterne si abbinano perfettamente grazie alla finitura nera opaca, così come le coppe ruota da 15”. Gli interni della Nuova Ypsilon Elefantino Blu sono inediti e mostrano uno stile intraprendente e trendy, basic e ricercato al tempo stesso, il look dirompente dell’attuale mondo del fashion sportswear. Spicca per le maglie tecniche ingrandite in tessuto Chevron dévoré, posizionate in modo casuale: una scelta che rende ogni sedile unico e diverso dall’altro. Gli inserti laterali sono realizzati in tessuto tecnico star neri, abbinati alla plancia e ai pannelli porta nel nuovo materiale effetto seta, in grigio melange. Di serie, oltre alle più importanti dotazioni di sicurezza, climatizzatore manuale, sedile posteriore sdoppiato 50/50 e la radio integrata con comandi al volante, bluetooth e presa USB.

Gold. La Nuova Ypsilon Gold è raffinata ed elegante, espressione di una realtà fatta di benessere, comfort ed equilibrio. Spicca per l’elemento estetico del manubrio rovesciato impreziosito da una finitura in nero lucido, così come gli specchietti esterni, mentre il porta logo riprende la tinta della carrozzeria. Le maniglie delle portiere sono cromate, e sui nuovi cerchi “Style” da 15” si notano “Y” argentate a contrasto con il nero lucido.

Per gli interni sono stati utilizzati materiali contemporanei ed eleganti dai toni naturali. Il tessuto scelto è il Jacquard, e l’intreccio si rifà a un incrocio tra macro Chevron e treccia stilizzati. Il colore dominante è il nero impreziosito da fili oro o blu, a seconda dell’interno, che producono effetti cangianti attraverso l’interferenza della luce. Ogni sedile è un pezzo unico, perché il posizionamento della trama è casuale. La fascia plancia e i pannelli porta sono rivestiti nel nuovo colore nero lucido con effetto seta al tatto. Una vettura ricercata, senza ostentazione, ispirata alle tendenze del “well-being” e della “self-indulgence”, che caratterizzano le persone capaci di dedicare tempo e risorse alla cura di sé e ai propri interessi.

Di serie, radio UconnectTM con schermo touch da 5”, volante e cuffia cambio in pelle, appoggiatesta posteriori, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori e terminale di scarico cromato.

Platinum. Ricercatezza ed eleganza sono un must per questa versione che si colloca al vertice della gamma e presenta dettagli cromati sulla calandra, sull’inserto della griglia inferiore, sulle calotte degli specchietti retrovisori e sulle maniglie delle portiere. Inoltre, per sottolineare le linee delle vettura, i designer del Centro Stile hanno studiato una modanatura laterale specifica con finitura cromata, esclusiva dell’allestimento Platinum. Infine, specifici cerchi in lega da 15” arricchiscono e completano la vettura. Tocchi di luce che diventano dettagli esclusivi.

Un’eleganza accogliente caratterizza anche gli interni, in Alcantara®, un classico di Ypsilon rivisitato nella trama e nei colori, disponibili in due alternative di colori, una “calda”, tortora, e una “fredda”, classic blue. Lo schienale è caratterizzato da un disegno geometrico creato dal ricamo con trama capitonné tono su tono e dai poggiatesta anteriori impreziositi dal logo “Y“ ricamato. Gli inserti laterali sono in tessuto di colore nero per la variante tortora ed effetto denim per la variante blu. La fascia plancia e i pannelli porta con effetto seta al tatto sono disponibili nel colore nero lucido abbinato agli interni tortora e blu per la variante “fredda”. A tanta classe corrispondono ulteriori contenuti di rilievo: vetri privacy e climatizzatore automatico sono di serie. La Nuova Ypsilon Platinum è dedicata a chi vuole dare un taglio alle convenzioni e affermare la propria personalità e unicità.