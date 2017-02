Nuova Honda Civic: buona la decima generazione

La nuova Honda Civic di decima generazione è una berlina a cinque porte sportiva e dinamica. Rappresenta per Honda un significativo passo in avanti nel segmento C, che beneficia del più imponente programma di sviluppo di un singolo modello mai realizzato dalla Casa. Le linee scolpite affermano con decisione il marcato carattere. Più larga, più lunga e più bassa di ogni suo predecessore, la nuova Civic presenta poche sporgenze e linee tese che mirano a sottolineare gli elevati livelli di efficienza aerodinamica. Un “volto” risoluto e aggressivo, passaruota pronunciati e bocchette anteriori e posteriori ben definite suggeriscono il carattere sportivo.

La nuova Honda Civic è stata completamente riprogettata per soddisfare la promessa di proprietà dinamiche agili e premianti. La carrozzeria leggera e considerevolmente rigida – frutto di nuove tecniche d’ingegneria e costruzione – si coniuga con il centro di gravità più basso e con un nuovo e sofisticato sistema di sospensioni per dar vita a un’esperienza di guida coinvolgente e divertente. Grazie, in parte, a una piattaforma più lunga e più larga e un passo di 30 mm più lungo, gli occupanti beneficiano inoltre di una più ampia visibilità e di un maggiore spazio in cui poter godere di dotazioni e finiture di prima classe.

Sulla nuova Honda Civic la posizione di guida è stata abbassata di 35 mm rispetto a quella della precedente generazione per creare una maggiore sensazione di avvolgimento e sicurezza per il conducente e il passeggero. La più compatta superficie superiore del cruscotto ne consente l’abbassamento di 65 mm offrendo quindi una migliore visibilità frontale e verso il basso. La profondità del montante anteriore è ridotta di 12 mm per offrire una vista a 84,3 gradi, che la colloca ai vertici della categoria. Ciò consente inoltre di aumentare la sensazione di spaziosità dell’abitacolo. Gli interni completamente rivisti presentano un layout semplice e ordinato, nuove tecnologie, rifiniture eccezionali e componenti di alta qualità. La posizione di guida è una delle principali modifiche rispetto alla nona generazione: più bassa per offrire al conducente un’eccezionale sensazione di coinvolgimento con l’auto, rafforzata da una visibilità anteriore e posteriore di gran lunga superiore.

La nuova Honda Civic esprime la già nota capacità del modello di coniugare una spaziosità senza paragoni per passeggeri e bagagli con una abitabilità pratica e versatile. Il cuore tecnologico è rappresentato dal display touch-screen a colori da sette pollici Honda Connect 2. Oltre a essere un dispositivo “touch” con funzioni di Infotainment e di controllo del climatizzatore, negli allestimenti superiori il display è collegato a una telecamera per la retromarcia. Di fronte al conducente, il layout completamente nuovo del quadro strumenti offre la massima chiarezza e un utilizzo altamente intuitivo. Il sistema Honda Sensing, disponibile sull’intera gamma, dotato di avanzate tecnologie di sicurezza e guida assistita garantisce inoltre all’auto i più elevati livelli di sicurezza della categoria.

Inizialmente l’auto sarà disponibile in due motorizzazioni a benzina: 1.0 cilindri da 129 CV e 1.5 turbo da 182 CV, abbinabili sia al cambio manuale a sei rapporti che a un automatico a variazione continua CVT. Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di provarli sulle affascinanti strade che caratterizzano Barcellona. In entrambi i casi siamo rimasti piacevolmente colpiti dal comportamento generale: buona insonorizzazione, comfort di bordo e tenuta di strada anche a velocità sostenute. Il tutto con consumi parchi e, se richiesto, una discreta dose di vivacità, anche sull’unità più piccina. La nuova Civic berlina a cinque porte sarà prodotta in Europa presso lo stabilimento inglese e sarà esportata in tutto il mondo. Il listino prezzi partirà dai 22.500 euro per il 1.0 e dai 26.900 per il 1.5.