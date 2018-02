Nuova Hyundai Santa Fe: le prime immagini

Aspettando il Salone dell’auto di Ginevra Hyundai svela le prime immagini della Nuova Santa Fe. Il modello continua la storia di successo a livello mondiale costruita negli anni dal brand nel segmento degli Sport Utility Vehicle. La quarta generazione di Santa Fe mostra un design maturo e sorprendente - che ne evidenzia il carattere premium - e un’abitabilità ai vertici della categoria.

Nuova Santa Fe si presenta con linee moderne ed eleganti, a cui si aggiungono elementi accattivanti come i gruppi ottici su due livelli e l’imponente “Cascading Grille” – Family Identity Hyundai. Il look esterno è caratterizzato da un aspetto atletico e possente, con tratti raffinati che ne evidenziano il posizionamento al vertice della gamma. Il design degli interni combina un’elevata qualità a un layout a sviluppo orizzontale, che offre grande spaziosità e una maggiore visibilità.

Le dimensioni della nuova Hyundai Santa Fe (lunghezza 4,770 mm – larghezza 1,890 mm) la rendono ancora più imponente, garantendo un alto livello di comfort per i passeggeri grazie a un passo più lungo.Un impegno concreto nella sicurezza con gli innovativi sistemi Hyundai SmartSense

Nuova Hyundai Santa Fe offre un pacchetto completo dei più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, rendendo accessibili a tutti le più innovative tecnologie. Sul modello debutta per la prima volta su una vettura Hyundai il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, che potenzia il Rear Cross-Traffic Collision Warning con la frenata automatica: per evitare quindi ogni rischio di collisione durante una manovra in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, il sistema non solo avvisa il guidatore, ma applica la frenata in modalità automatica laddove necessario.

Innovativo anche il Safety Exit Assist che previene possibili incidenti quando i veicoli sopraggiungono da dietro: il sistema blocca temporaneamente le porte, in modo che i passeggeri possano uscire dall'auto in tutta sicurezza.