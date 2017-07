Nuova Jaguar E- PACE: ed è subito Record

Questa ancora non si era mai vista e solo un brand sportivo e dinamico come Jaguar poteva pensarci: per il lancio di una nuova vettura cercare di entrare nel Guinness dei Primati. Bene, obiettivo raggiunto.

Come? Con una spettacolare performance. In occasione del suo debutto mondiale, infatti, la nuova Jaguar E-PACE ha stabilito un nuovo Guinness World Record™ ufficiale. Il SUV compatto è entrato così nel libro dei record grazie ad un salto in lungo di 15,3 metri, completato da un avvitamento di 270 gradi. Una prestazione da brivido ma assolutamente da non imitare.

Una Jaguar E-PACE entra nel Guinness dei Primati

Al volante c’era lo stunt driver Terry Grant, che ha eseguito diverse acrobazie in molti set cinematografici e vanta l’impressionante numero di 21 Guinness World Record.

“Per quanto mi risulta, nessun veicolo di serie ha mai portato a termine un simile avvitamento – ha dichiarato Terry Grant, Stunt - quindi, esserci riuscito, per me, è motivo di grande orgoglio. Dopo aver guidato la Jaguar F-PACE nel giro della morte, è stato fantastico contribuire al lancio di un’altra vettura della famiglia PACE con un’impresa ancora più spettacolare.”

E-Pace il SUV sportivo di Jaguar

L’impresa ha rappresentato l’ultimo test della E-PACE dopo 25 estenuanti mesi di lavoro, in quattro diversi continenti, al fine di garantirne l’estrema durabilità e l’attitudine alla filosofia Jaguar “the Art of Performance”. Ovviamente a trazione integrale, la E-PACE è un SUV compatto a 5 posti che unisce il design e le prestazioni di una vettura sportiva Jaguar in un veicolo pratico e spazioso.

Un veicolo dal DNA sportivo, contraddistinto dal tipico design e dalle rinomate dinamiche di guida tipicamente Jaguar, dotato di avanzate tecnologie per garantire la massima connettività a tutti i passeggeri.

E-PACE l’ultima della famiglia Jaguar

La E-PACE è l’ultima arrivata nella famiglia dei SUV Jaguar e si unisce alla rivoluzionaria I-PACE Concept, interamente elettrica, e alla F-PACE, eletta di recente World Car of the Year 2017, che nel 2015 fu lanciata con uno spettacolare giro della morte, anch’esso entrato nel Guinness World Record™.

Jaguar E-PACE design ispirato alla sportività

Il design esterno trae ispirazione dalla sportiva F-TYPE ed è caratterizzato dalla tipica calandra Jaguar, dalle proporzioni marcate, dagli sbalzi ridotti e dalle possenti fiancate, che conferiscono alla E-PACE un aspetto audace e deciso, evidenziando la sua agilità dinamica. Il DNA sportivo Jaguar emerge anche nelle linee fluenti del tetto e nell’inconfondibile disegno dei finestrini.

Dopo il reveal della E-PACE, c’è stata una spettacolare performance musicale di Pete Tong & The Heritage Orchestra che hanno presentato i leggendari Ibiza Classics. Per celebrare l’arrivo della nuova Jaguar E-PACE, Pete ha collaborato con la cantautrice Raye per eseguire "You Don’t Know Me" di Jax Jones, con cui Raye ha ottenuto 130 milioni di visualizzazioni su Youtube e 230 milioni di play su Spotify.

Jaguar E-PACE sempre connessa

E-PACE: connessa, Intelligente, Agile e Reattiva - La Jaguar E-PACE è una vettura connessa e intelligente. Lo schermo touchscreen a 10 pollici di serie consente agli utenti di connettersi alle loro applicazioni preferite, come ad esempio Spotify. Il sistema InControl di Jaguar Land Rover permette di mantenere in sicurezza il veicolo attraverso la tracciabilità sullo smartphone. Inoltre, in caso di incidente, il sistema avvisa automaticamente i servizi di emergenza e prima di intraprendere un viaggio è possibile controllare i livelli di carburante oppure temperare l’abitacolo della vettura a proprio piacimento, sempre attraverso lo smartphone o lo smartwatch utilizzando l’InControl.

Jaguar E-PACE si viaggi comodamente in 5

La connettività digitale è presente in tutto l’abitacolo, per rispondere alla necessità delle famiglie di oggi. La vettura offre fino a quattro prese da 12 volt e cinque porte USB, oltre a un hotspot Wi-Fi 4G che consente di connettere fino a otto dispositivi contemporaneamente.

La E-PACE ha uno spazio interno eccezionale per la sua classe. Il SUV compatto è in grado di ospitare cinque passeggeri in assoluto comfort, con un generoso spazio per le gambe. La sofisticata architettura della sospensione posteriore Integral Link consente di disporre di un grande vano bagagli ed è in grado di ospitare un passeggino, un set di mazze da golf e una valigia di generose dimensioni.

Jaguar E-PACE sotto il cofano motori potenti ed efficienti

La E-PACE è disponibile con una gamma di potenti ed efficienti motori diesel e benzina Ingenium. Il propulsore turbo a benzina da 300 CV spinge la E-PACE da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 243 km/h, limitata elettronicamente. Per gli amanti del diesel, ecco l’Ingenium da 150 CV a trazione anteriore che consente emissioni di CO2 di soli 124 g/km.

Jaguar E-PACE massima sicurezza in ogni situazione

Il sistema Active Driveline All-Wheel Drive della E-PACE rappresenta una novità tecnologica per Jaguar. Il suo layout intelligente combina un’eccellente aderenza con l’inconfondibile guidabilità della trazione posteriore. La capacità di erogazione della coppia garantisce ottimali livelli in termini di stabilità, dinamicità e consumi in ogni circostanza.

La E-PACE offre la massima sicurezza e le più innovative tecnologie di assistenza alla guida. La videocamera stereoscopica è l’elemento fondamentale di sistemi come l’avanzato Autonomous Emergency Braking, che rileva anche la presenza di pedoni, il Lane Keep Assist e il Traffic Sign Recognition, oltre che dell’Intelligent Speed Limiter e del Driver Condition Monitor. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono di serie.

La videocamera si combina inoltre con lo sterzo a servo-assistenza elettrica per il Blind Spot Assist, che permette di ridurre il rischio di collisione laterale sulle strade a più corsie. L’innovativo sistema Forward Traffic Detection segnala ai conducenti la presenza di veicoli in avvicinamento agli incroci in cui la visibilità è limitata. Ulteriori dotazioni di sicurezza avanzate comprendono un airbag per i pedoni, che fuoriesce dalla parte inferiore del cofano, per una maggiore protezione in caso di collisione.

La E-PACE è la prima Jaguar ad essere dotata dell’esclusivo Head-Up Display di nuova generazione. Il sistema è in grado di proiettare fino al 66% di informazioni in più sul parabrezza, con una grafica a colori più grande e più nitida.

R.M.