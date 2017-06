Nuova Jeep Compass: nata per farsi notare

La nuova Jeep Compass offre una perfetta combinazione di caratteristiche ai vertici della categoria che comprendono le leggendarie capacità 4x4 off-road, un design moderno in autentico stile Jeep, un'eccellente dinamica di guida su strada, la libertà dell'open-air e tutta una serie di tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza. Gli esterni presentano uno stile distintivo e moderno, grazie al bilanciamento tra linea dinamica ed equilibrio delle proporzioni che si traducono in un’estetica innovativa. Il nuovo Suv, inoltre, è immediatamente riconoscibile come una Jeep grazie a elementi di design che appartengono alla tradizione del marchio come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali.

Gli interni della Jeep Compass offrono materiali di pregio e attenzione ai dettagli. La plancia dalla forma trapezoidale è un elemento di design caratteristico del marchio Jeep, e presenta finiture che si abbinano perfettamente alle varie configurazioni degli interni e ospita inoltre i display touchscreen da 5,0", 7,0" o 8,4" del sistema Uconnect. Nella consolle centrale sono perfettamente integrati gli elementi funzionali, tra cui il cambio, i comandi del sistema Selec-Terrain, il freno di stazionamento elettronico, i comandi del sistema Stop&Start (ESS), le manopole del volume e del climatizzatore e le prese di ricarica e connettività multimediale.

La nuova Jeep Compass stabilisce nuovi standard in termini di sistemi d’infotainment all’interno della gamma Jeep. Infatti propone tre nuovi sistemi Uconnect (UConnect 5.0, 7.0 e 8.4NAV), con funzioni di comunicazione, intrattenimento e navigazione per migliorare sia l'esperienza di guida che il comfort dei passeggeri a bordo. I sistemi Uconnect 7.0 (di serie su Limited) o 8.4NAV (optional su Limited) si avvalgono di uno schermo tattile capacitivo ad alta definizione e comprendono le nuove funzioni Apple CarPlay e Android Auto per il telefono vivavoce, la navigazione (solo su Uconnect 8.4 NAV) e il voice text. Queste consentiranno ai clienti di integrare i sistemi di controllo vocale del loro telefono oltre ad offrirgli un'ampia gamma di funzioni d’infotainment. Non mancano poi una folta schiera d’innovativi sistemi di assistenza alla guida.

La nuova Jeep Compass inizialmente sarà offerta in diverse combinazioni di gruppi motopropulsori, a partire dal benzina MultiAir2 Turbo da 1,4 litri 140 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2. La gamma diesel comprende invece il MultiJet II da 1,6 litri 120 CV, abbinato al cambio manuale a sei marce e alla configurazione 4x2, oppure un MultiJet II da 2,0 litri da 140 CV (con il cambio automatico a nove marce) e da 140 CV (con il cambio manuale a sei marce). A essi si affianca la versione più potente del MultiJet II da 2,0 litri, in grado di erogare 170 CV, in combinazione con il cambio automatico a nove marce e la configurazione 4x4. Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, è proposta in quattro diverse configurazioni: Sport, Longitude, Limited - l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie. Inoltre per i liberi professionisti e il mondo delle flotte aziendali saranno disponibili specifiche offerte Business.

Abbiamo provato la nuova Jeep Compass sulle strade che da Lisbona portano sulla costa atlantica fino a Boca do Inferno . Pochi chilometri ed è stato subito feeling. Il motore è sempre pronto e reattivo, così come il cambio. Al volante ci si sente istantaneamente a proprio agio oltre ad avere una piacevole sensazione d’imponenza. Sembra quasi di guidare un’auto più grossa di quanto non sia in realtà. Lo sterzo preciso, seppur non molto comunicativo, garantisce una discreta manovrabilità. Il morbido assetto adotta sospensioni in grado di assorbire alla grande buche e asperità. Nei veloci e ripetuti trasferimenti di carico si mette in luce un lieve rollio, che fa emergere un sottosterzo non eccessivamente invadente. Efficace il sistema frenante, che insieme all’intervento puntuale dei sistemi elettronici limita a dovere gli spazi di arresto. Detto ciò non vi rimane che scoprirla di persona, nelle concessionarie, a partire da luglio.