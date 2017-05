Nuova Jeep Compass: prezzi da 25.000 euro

Arriva nelle concessionarie Jeep ® italiane, la Nuova Compass, il modello che nasce da una combinazione di caratteristiche uniche, tra cui leggendarie capacità off-road 4x4 ai vertici della categoria, autentico e moderno design Jeep, eccellente dinamica su strada e una serie di tecnologie intuitive per la connettività e la sicurezza a bordo.

Per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, la Nuova Compass è proposta con una motorizzazione benzina (1.4 MultiAir da 140 CV) e due diesel (1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 CV o 170 CV), tutte abbinate al cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore e, nel caso del turbodiesel 2.0 Multijet, anche con cambio automatico a 9 marce e trazione integrale.

In questa fase di pre-lancio, in Italia, sarà possibile ordinare le versioni Sport, Longitude e Limited, l'allestimento top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie.

Il listino prezzi parte da 25.000 euro per la Nuova Compass Sport 1.4 MultiAir da 140 CV, caratterizzata già da un equipaggiamento estremamente completo.

La Nuova Jeep Compass si colloca nel segmento dei SUV compatti, un mercato estremamente importante e in crescita che conta già più di 6,3 milioni di veicoli l'anno a livello globale. Un ambito dalle grandi potenzialità, quindi, in cui giocherà un ruolo importante il nuovo modello Jeep che completa la gamma SUV più premiata di sempre.