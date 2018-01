Nuova Jeep Renegade: tecnologica e connessa

Se il brand Jeep è rinato, lo si deve soprattutto a Renegade, la cui commercializzazione è avvenuta nel 2014. Tanto per intenderci, bastano i numeri del 2017 per capire di che mezzo stiamo parlando: le vendite europee sono state di 108,700 unità con una crescita del 3.5% rispetto al 2016 mentre in Italia, primo mercato europeo per Renegade, ne sono state immatricolate la bellezza di 37.600 immatricolazioni, raggiungendo nel suo segmento, una quota del 15,4 per cento. Chi ben incomincia è a metà dell’opera quindi, con l’arrivo del MY 2018, si deduce che per il “Rinnegato” non sarà difficile confermare questo trend. In fondo, i presupposti ci sono tutti.

Gli aggiornamenti. La nuova Renegade Model Year 2018 si presenta con importanti aggiornamenti - negli ambiti dell'infotainment, della funzionalità e della personalizzazione - rendendo ancora più interessante l'acquisto del SUV più abile nella guida in fuoristrada nella sua categoria.

La principale novità è l'introduzione della nuova generazione di UconnectTM con schermi da 5.0, 7.0 e 8.4 pollici - gli ultimi due ad alta definizione - per offrire innumerevoli nuove funzioni di navigazione, intrattenimento e comunicazione vivavoce, oltre a una lunga serie di nuove caratteristiche che migliorano sia l'esperienza di guida sia il comfort dei passeggeri a bordo.

L’ambiente interno, inoltre, è ancora più funzionale con una nuova organizzazione dello spazio della console centrale e un incremento delle soluzioni portaoggetti, oltre a presentare un aspetto più moderno e raffinato grazie a nuovi rivestimenti dei sedili e nuove finiture interne.

Confermata anche la gamma che nasce incrociando cinque allestimenti, 12 diverse combinazioni di gruppi motopropulsori - motori a benzina, diesel e GPL, tre cambi (manuale, automatico a doppia frizione DDCT o automatico a nove marce) - abbinati a trazione anteriore o integrale. Le nuove opzioni per gli allestimenti rendono l'ambiente interno ancora più moderno e raffinato, e si aggiungono alle già ampie possibilità di personalizzazione offerte da cinque allestimenti (Sport, Longitude, Business, Limited e Trailhawk), ben 12 diverse combinazioni di gruppi motopropulsori abbinati a due configurazioni - a trazioni anteriore o integrale: si parte dai motori a benzina 1.6 E-Torq da 110 CV con cambio manuale a 5 marce, 1.4 MultiAir2 Turbo da 140 CV, con trasmissione manuale o automatica a doppia frizione DDCT entrambe a 6 marce, 1.4 MultiAir2 da 170 CV con cambio automatico a nove marce fino al motore GPL 1.4 Tjet da 120 CV con cambio manuale a sei marce. Completano la gamma i motori turbodiesel 1.6 MultiJet II da 95 CV con cambio manuale a 6 marce, 1.6 MultiJet II da 120 CV con cambio manuale o trasmissione automatica a doppia frizione DDCT entrambe a 6 marce, e MultiJet II 2,0 litri da 120 CV con cambio manuale a 6 marce, 140 CV (cambio manuale a 6 marce o automatico a nove marce) oppure da 170 CV abbinato al cambio automatico a nove marce. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

I servizi Jeep UconnectTM LIVE disponibili su tutti i sistemi UconnectTM

I tre sistemi UconnectTM 5.0", UconnectTM 7.0" e UconnectTM 8.4" NAV offrono ai clienti i servizi UconnectTM LIVE per visualizzare e controllare una serie di applicazioni tramite il display UconnectTM semplicemente collegando il proprio smartphone al veicolo tramite Bluetooth. L'app UconnectTM LIVE può essere scaricata dall'App Store o da Google Play e installata sul proprio smartphone.

Con UconnectTM LIVE l'utente può accedere tramite lo schermo touch a "Tune In Internet", una web-radio con più di 100.000 stazioni da tutto il mondo; a "Deezer Internet music", piattaforma con oltre 35 milioni di tracce musicali; a Reuters, per essere sempre aggiornato su cosa succede nel mondo; e naturalmente a Facebook e Twitter per restare in contatto con i propri amici. UconnectTM LIVE permette inoltre di accedere a my: Car, che offre avvisi in tempo reale, promemoria di manutenzione e un manuale elettronico per tenere traccia degli interventi di manutenzione.

Jeep Skills, l'app esclusiva di Jeep per misurare le prestazioni in fuoristrada in tempo reale

Per i clienti desiderosi di migliorare la propria prestazione di guida in fuoristrada e di vivere avventure off-road in puro stile Jeep, il sistema UconnectTM 8.4" NAV offre l'esclusiva applicazione Jeep Skills. Quest'app estremamente intuitiva fornisce indici specifici per l'off-road, che consentono pertanto ai guidatori di monitorare le prestazioni sui percorsi in fuoristrada.

Con Jeep Skills i clienti potranno conoscere le potenzialità della Jeep Renegade MY 18 in fuoristrada, capire cosa è in grado di fare e quindi ottenere il massimo dalle sue capacità. In dettaglio, Jeep Skills informa costantemente il guidatore sui sistemi di guida off-road e fornisce feedback di guida sullo schermo da 8,4" attraverso una serie di parametri specifici come trazione, rollio, beccheggio, pressione e altitudine.

Le ulteriori informazioni utili sul veicolo disponibili comprendono lo stato di tensione della batteria, la pressione dell'olio, l'angolo di sterzata, la forza G, la pressione su acceleratore e freni, la temperatura di olio motore e acqua, l'accelerazione 0-50 km/h e 0-100 km/h nonché la distanza e la velocità di frenata.