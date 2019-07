Nuova Kia e-Soul sarà la car ufficiale di ME Milan Il Duca

Kia Motors Company Italy e l’hotel 5 stelle lusso ME Milan Il Duca insieme per promuovere la mobilità sostenibile nel cuore di Milano. Grazie all’accordo siglato tra la subsidiary italiana del brand automobilistico coreano e ME Milan Il Duca, la car ufficiale della prestigiosa struttura alberghiera in piazza della Repubblica 13 a Milano, sarà una Kia e-Soul.

Grazie ai suoi 452 Km di autonomia, Kia e-Soul si colloca ai vertici di categoria dell’offerta di veicoli elettrici presenti oggi sul mercato, aggiungendo un design d’avanguardia a prestazioni da vera prima della classe. Un’auto che rispecchia lo spirito di Meliá Hotels International e di ME Milan Il Duca attenti ad offrire ai propri clienti le migliori soluzioni che coniugano design ed ecosostenibilità, per vivere la città metropolitana con il massimo comfort senza alcun impatto sull'ambiente.

“Siamo molto lieti di poter celebrare questo accordo che contribuisce alla crescita della percezione del nostro brand. – spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director di Kia Motors Company Italy – Avvicinare una vettura come e-Soul a una struttura di prestigio indiscusso come ME Milan Il Duca è una grande occasione per far conoscere la qualità e l’avanguardia tecnologica dei prodotti Kia a un pubblico di alto livello. L’offerta di Kia per la mobilità elettrica si colloca ai vertici di categoria e come tale deve essere celebrata con collaborazioni prestigiose”.

Kia e-Soul è offerta in due versioni completamente elettriche, long-range equipaggiata con batterie da 64 kWh e mid-range da 39.2 kWh. Grazie alle batterie di nuova generazione, e-Soul offre fino al 30% in più di efficienza energetica rispetto maggiori competitor di mercato.

"Siamo felici di espandere la nostra ospitalità lifestyle alla mobilità con un partner come KIA che ci garantisce un approccio sostenibile, innovativo e soprattutto 100% elettrico per i nostri ospiti” ha concluso Alessandro Misani, ME Brand Ambassador.