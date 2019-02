Nuova Mazda3: design Kodo, tecnologia Skyactiv

Mazda evolve lo stile Kodo, facendo dell’auto un’opera d’arte. Anzi, due opere d’arte, visto che la Mazda3 conferma le versioni berlina e hatchback.

Stilisti, ingegneri e reparti produzione di Mazda hanno lavorato insieme per far emergere nella Nuova Mazda3 tutta la bellezza del design Kodo. Una caratteristica che deriva dalla maestria artigianale è la peculiare superficie delle fiancate. In base all’angolo da cui la si guarda e del modo in cui la luce ne colpisce la superficie, si creano variazioni uniformi nei riflessi sulla carrozzeria. Inoltre, la Nuova Mazda3 offre un nuovo design spiovente del frontale, che dà maggiore fluidità e bellezza alle proporzioni della vettura. Ciò è stato reso possibile integrando le funzioni di parti nel frontale, massimizzando così l’efficienza degli spazi. Inoltre, i bordi lungo i passaruota sono completamente ripiegati su se stessi, portando i pneumatici ulteriormente verso l’esterno.

La berlina

Il design della berlina è conforme ad uno stile più tradizionale che fa di cofano, abitacolo e baule tre elementi distinti. Tuttavia, la Nuova Mazda3 berlina punta a elevare questi elementi per ottenere un nuovo livello di bellezza. In un unico movimento fluido dal frontale al posteriore, l’andamento delle superfici lisce della berlina evoca bellezza semplice e un profilo aggraziato. Tutti gli elementi del frontale e del posteriore adottano uno sviluppo orizzontale che ne accentua l’aspetto largo e basso. Le tipiche ali cromate sono un’evidente espressione di qualità. Il risultato di questo insieme è una espressione di eleganza matura e raffinata.

La hatchback

Le linee pulite e le proporzioni uniche della sportiva hatchback trasmettono un senso di aspettativa e di energia rendendola molto affascinante. I possenti montanti posteriori contribuiscono a rendere esclusiva la linea del posteriore e il corpo vettura sembra costituire un solido blocco unico. Mazda ha eliminato tutte le linee di carattere affidandosi totalmente alla bellezza di pannelli incurvati che riflettono l’ambiente circostante. La tinta metallizzata scura e l’elegante profilo delle tipiche ali la distingue nettamente dalla versione berlina

L’abitacolo

Per offrire un design più semplice e più bello, il cockpit della Nuova Mazda3 presenta uno sviluppo simmetrico e orizzontale basato sulla filosofia "less is more" di Mazda. Elimina tutti gli elementi inutili per realizzare un livello di qualità e comfort totale senza precedenti. Il volante, i tre strumenti circolari e le bocchette d’aerazione realizzano nella plancia una perfetta simmetria. Inoltre, il design del cockpit enfatizza il concetto di ‘punto di fuga’ adottato sulla precedente Mazda3. La razza del volante in posizione “ore sei” è più stretta e punta più dritta verso il basso, mentre gli strumenti di destra e di sinistra sul cruscotto sono angolati verso l’interno di fronte al conducente. Anche il display centrale è angolato verso il conducente e il suo frontalino squadrato è orientato verso il punto di fuga. Questo approccio stilistico non solo enfatizza l’asse longitudinale incentrato sul conducente nella zona del cockpit, ma esprime anche un secondo asse orizzontale che parte dalla strumentazione per arrivare al rivestimento delle porte sui due lati.

‘‘Sustainable Zoom-Zoom 2030’’ incontra Jinba Ittai

Usufruendo della migliore tecnologia Skyactiv, i motori Mazda uniscono i vantaggi dei propulsori a benzina, diesel ed elettrici per offrire prestazioni superiori e un piacere di guida di una qualità senza precedenti. In osservanza delle ultime norme Euro 6d-TEMP sulle emissioni, tutti i motori usati nella Nuova Mazda3 sono omologati secondo i requisiti del nuovo ciclo di test WLTP/RDE.

Motore Diesel SKYACTIV-D 1.8

Il motore diesel usato per la nuova Mazda3 offre economicità nei consumi e rispetto dell’ambiente con prestazioni di marcia eccezionali. Questo motore sostituisce i motori da 1.5 litri e 2.2 litri usati in precedenza sulla Mazda3 e viene proposto a scelta con cambio manuale a sei marce Skyactiv-MT o con cambio automatico a sei rapporti Skyactiv-Drive.

Lo Skyactiv-D 1.8 è dotato di un sistema NSC (catalizzatore ad accumulo di NOx) che converte l’ossido di azoto in innocuo azoto, riducendo drasticamente le emissioni di NOx per prestazioni ambientali migliori.

L’unità sviluppa 116 CV a 4.000 g/min e una coppia massima di 270 Nm a 1.600-2.600 g/min. Abbina un consumo medio di 4,1-4,2 l/100km ed emissioni di CO2 pari a 107-109 g/km11.

Il motore Skyactiv-D 1.8 sviluppa una grande coppia ai bassi regimi e produce una risposta in accelerazione fluida e potente per la gioia degli appassionati. Il motore beneficia anche di altre tecnologie Skyactiv-D, come il controllo di alta precisione della sovralimentazione DE (High-Precision DE Boost Control), il sistema di soppressione del rumore di ticchettio (Natural Sound Smoother) e il sistema di controllo delle frequenze delle naturali rumorosità di funzionamento (Natural Sound Frequency Control) atte a migliorare il controllo della coppia motrice e ridurre la rumorosità di combustione.

Motore Benzina SKYACTIV-G 2.0 con tecnologia mild hybrid

La Nuova Mazda3 è dotata del nuovo efficiente motore benzina a iniezione diretta Skyactiv-G 2.0 assistito dal nuovo sistema ibrido M Hybrid Mazda. Il risultato sono ottime prestazioni dinamiche con eccellente riduzione nei consumi di carburante e delle emissioni di particolato.

L’unità sviluppa 122 CV a 6.000 g/min e una coppia massima di 213 Nm a 4.000 g/min. Combina un consumo medio di 5,1-5,2 l/100km ed emissioni di CO2 pari a 117-119 g/km1. Questo motore può essere abbinato, a scelta, al cambio manuale a sei marce Skyactiv-MT o al cambio automatico a sei rapporti Skyactiv-Drive.

C’è anche il motore SKYACTIV-X

La Nuova Mazda3 sarà la prima vettura di serie ad avere come propulsore l’innovativo motore Skyactiv-X Mazda. Con il nuovo sistema di combustione ad accensione per compressione controllata da candela (SPCCI - Spark Controlled Compression Ignition) sviluppato da Mazda, questo propulsore rappresenta il primo esempio al mondo di implementazione della tecnologia di accensione per compressione in un motore benzina, e il suo lancio è previsto nei prossimi mesi del 2019. Esso unisce la migliore risposta iniziale, e il risparmio di carburante tipici dei motori diesel alla progressività di risposta nelle accelerazioni rapide e alla brillantezza tipica dei motori benzina. Il motore lavora in abbinamento con l’intelligente nuovo sistema M Hybrid Mazda.

Come tutti i motori puliti ed efficienti della Mazda3, lo Skyactiv-X può essere abbinato, a scelta, al cambio manuale a sei marce Skyactiv-MT o al cambio automatico a sei rapporti Skyactiv-Drive. Oltre all’affidabile trazione anteriore, per la versione hatchback dotata di motore Skyactiv-X sarà disponibile anche la trazione integrale i-Activ AWD Mazda.

Il sistema M HYBRID per consumi minori

La Nuova Mazda3 dotata dei motori Skyactiv-G 2.0 o Skyactiv-X, adotta un sistema Mild Hybrid da 24V che utilizza le nuove tecnologie di propulsione elettrica Mazda. Compatto e altamente efficiente, il sistema riduce al minimo il consumo di carburante e supporta il maggiore risparmio di carburante riciclando l’energia recuperata in decelerazione e alimentando un motore elettrico che assiste il motore termico. Un sistema generatore-motorino d’avviamento integrato (ISG) azionato a cinghia converte in energia elettrica l’energia cinetica recuperata in decelerazione, e la immagazzina in una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 600kJ. Quindi il sistema utilizza un convertitore CC-CC per trasformare l’energia in una tensione appropriata e la fornisce all’impianto elettrico della vettura. La batteria agli ioni di litio è montata tra le ruote per minimizzare l’impatto sulla spaziosità dell’abitacolo e, al tempo stesso, ottimizzare la distribuzione dei pesi e contribuire alla sicurezza in caso d’incidente.