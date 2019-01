Nuova Nissan Leaf 3.Zero, l'elettrica con un autonomia di 385 km

Nissan sceglie la passerella del CES di Las Vegas per presentare due nuove versioni della LEAF 3.ZERO.

Dopo un anno da record per la gamma elettrica di Nissan, LEAF 3.ZERO si rinnova con un sistema di infotainment con schermo da 8” dotato di ulteriori servizi di connettività, come la navigazione “door to door” e l’aggiornamento online di punti di interesse, traffico e mappe (OTA/USB). Una nuova versione dell’app NissanConnect EV sarà disponibile al momento delle prime consegne di LEAF 3.ZERO.

LEAF 3.ZERO con batteria da 40 kWh integra nuovi colori della carrozzeria e combinazioni bicolore che aumentano le possibilità di scelta. In Italia al lancio è prevista una versione top di gamma con un prezzo di € 42.080 che include tecnologia ProPILOT, e-Pedal, impianto Bose, interni premium e vernice metallizzata. I clienti possono ordinare LEAF 3.ZERO da oggi con le prime consegne a partire da maggio 2019.



Nissan LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition, annunciata in Giappone e presente al Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas in corso questa settimana, rispetto alla versione con batteria da 40 kWh, ha più potenza con 160 kW (217 CV) e una maggiore percorrenza (+40%) con un’autonomia nel ciclo combinato WLTP che passa da 270 km a 385 km* con una singola ricarica. La nuova edizione limitata è prevista in una versione top di gamma che include tecnologia ProPILOT, e-Pedal, Pro-PILOT Park, impianto Bose e interni premium con un prezzo in Italia al lancio di € 49.150.

La LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition è prodotta in 5.000 esemplari in Europa e le prime consegne sono previste dall’estate 2019. I clienti che desiderano ordinare il nuovo modello possono manifestare il proprio interesse da oggi online (https://www.nissan.it/veicoli/veicoli- nuovi/leaf.html ) o in una delle concessionarie Nissan sul territorio nazionale.