Nuova Nissan Navara: ora più forte ed efficiente

Più forte, più efficiente e tecnologicamente avanzato. Nissan presenta la nuova versione di Navara, l’auto ideale per ogni situazione di guida: sia per una settimana intensa di lavoro su strada che per le gite fuoriporta del week-end in off-road, disponibile in Italia a partire da settembre 2019.

“Ho il piacere di annunciare il lancio della versione più forte, intelligente ed efficiente di Nissan Navara”, ha dichiarato Paolo D’Ettore, Direttore della BU LCV. “Grazie alla combinazione di comfort, prestazioni, capacità di carico e solidità, Nissan Navara continua a riscuotere grande successo in tutta Europa. Navara è oggi presente in 109 mercati a livello globale e il business LCV Nissan è in costante crescita. Grazie al nostro piano a medio termine e alla nostra linea di prodotti in espansione, siamo fiduciosi che questa crescita proseguirà e sempre più clienti acquisteranno i nostri LCV in tutto il mondo”.

Con 231.435 unità, Nissan Navara nel 2018 è stato il pick-up più venduto al mondo e presenta ora un motore più evoluto ed efficiente, conforme ai nuovi standard di emissioni e al protocollo Euro6DTemp, valido fino a dicembre 2021, garantisce minori emissioni e minori consumi. Oltre alle avanzate tecnologie Nissan Intelligent Mobility delle quali Nissan Navara è dotato, introduce il NissanConnect, il nuovo e intuitivo sistema di infotainment, con display da 8” e servizi di connettività per controllare il veicolo anche da remoto. In più, propulsore entry level con maggiore potenza grazie alla nuova configurazione del motore Twin Turbo e una frenata migliorata con distanza di arresto ridotta grazie all’adozione dei freni a disco sulle 4 ruote. Ottimizzate anche le sospensioni posteriori per un assetto più rigido in assenza di carico e sulla versione King Cab debuttano le sospensioni posteriori multi-link. Le nuove caratteristiche si aggiungono La versione Tekna - la più venduta – include di serie: Hill Start Assist, Hill Descent Control, sistema di frenata d’emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor. Come tutti gli LCV Nissan, anche Navara è coperto dalla garanzia leader del settore di 5 anni / 160.000 km.