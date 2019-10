Nuova Opel Corsa è “Auto aziendale dell’anno”

Ma qual è la migliore? Auto Bild ha posto la domanda e i lettori della rivista hanno risposto: la nuova Opel Corsa. La “piccola” tedesca è stata votata “Auto aziendale dell’anno” nella categoria delle piccole. Questo è il primo premio vinto dalla sesta generazione di Opel Corsa, presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte IAA in settembre.

“Insieme ad Astra, Opel Corsa è uno dei nostri modelli più importanti in Europa”, ha dichiarato Harald Hamprecht, Vice President Communications di Opel, nel corso della cerimonia di premiazione del “Company Car of the Year” svoltasi a Berlino. “Opel democratizza la mobilità da 120 anni, mettendo tecnologie pionieristiche a disposizione di tutti. Questa è la nostra mission, questo è l’obiettivo di nuova Opel Corsa e i nostri clienti dimostrano di apprezzarlo molto – soprattutto tra le auto aziendali”.

Un’auto per milioni di persone dal 1982

In base alla versione, Opel Corsa (che ha raccolto il 22% dei voti per l’ “Auto aziendale dell’anno”) è ideale per i single e per le coppie, per chi guida auto aziendali e per le famiglie. Lo dimostrano i circa 14 milioni di unità prodotte in 37 anni. Corsa è entrata nella gamma Opel nel 1982, posizionandosi al di sotto della Kadett. La Corsa A, originariamente concepita per chi acquistava un’auto per la prima volta e per chi disponeva di un budget limitato, divenne un grandissimo successo, raggiungendo 3,1 milioni di unità vendute nel 1993. La sesta generazione di Corsa, una vettura pratica, elegante e dinamica, è stata presentata in anteprima al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte nel settembre di quest’anno. Per la prima volta è disponibile anche in versione elettrica, la Corsa-e, equipaggiata in modo ideale per affrontare il futuro e perfetta per la guida quotidiana.