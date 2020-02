Nuova Opel Corsa, la personalizzi come vuoi

Colorata, sportiva, elegante: il look dinamico della nuova Opel Corsa

Le nuove versioni Corsa Elegance e Corsa GS Line sono state progettate pensando a chi assegna una particolare importanza al comfort (Elegance) o a chi ama le vetture dinamiche e sportive (GS Line). Ma se si vuole il meglio del meglio, si può scegliere il kit GS Line. Le soglie battitacco laterali color nero lucido e le minigonne anteriori e posteriori rendono sportiva anche la Corsa Elegance. Chi preferisce l’eleganza tono su tono può ordinare il pacchetto GS Line per 1.208 euro (IVA inclusa) e farlo dipingere nel colore della carrozzeria. Con il kit decalcolmanie sportive (196 euro IVA inclusa), nuova Corsa diventa ancora più atletica. Le strisce bianche o nere per il cofano e per il tetto rendono infatti nuova Corsa particolarmente dinamica.

Opel offre numerose possibilità a chi vuole trasformare la propria Corsa in un catalizzatore di sguardi aggiungendo elementi colorati, tra cui spiccano i cerchi in lega leggera “BiColor” color nero lucido e personalizzabili. Sui raggi di questi cerchi da 17 pollici si possono applicare cinque diversi set di clip. Non serve avvitare o incollare, basta premere e si è pronti per partire. Le clip di colore bianco, rosso, blu e nero attirano sicuramente l’attenzione. Saranno presto disponibili in set da quattro unità e singolarmente, per creare contrasti interessanti nei cerchi di alluminio. Se si preferisce un aspetto più puro, si possono lasciare i cerchi in lega senza decorazioni, sottolineando così la purezza dei cerchi “BiColor”. La forte personalità di Corsa viene ulteriormente sottolineata da opzioni come i coprispecchietti retrovisori esterni colorati (84 euro IVA inclusa) e le barre con logo (127 euro IVA inclusa), pure disponibili in bianco, rosso, nero e blu, e in carbon look.

Elegante e pratica: le opzioni per l’abitacolo di nuova Corsa

La scelta dei colori prosegue con le possibilità di personalizzazione dell’abitacolo. La gamma comprende le applicazioni colorate e intercambiabili per la plancia (154 euro IVA inclusa) e il coprispecchietto retrovisore interno disponibile in tre colori (57 euro IVA inclusa). Il quadro generale viene completato dal pomello del cambio colorato (67 euro IVA inclusa) in rosso o blu, che rende ancora più frizzanti le versioni di Corsa con cambio manuale.