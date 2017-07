Nuova Opel Insignia GSi: dedicata a chi ama le auto speciali

La nuova Opel Insignia GSi è una berlina sportiva dedicata a chi ama le auto speciali. Una vettura da guidare per divertirsi su ogni tipo di strada. Il telaio dall'assetto estremamente dinamico e l'eccellente aderenza assicurata dai nuovi pneumatici sportivi Michelin, in abbinamento alla trazione integrale, garantiscono un'esperienza di guida gratificante e la massima sicurezza. Il nuovo cambio automatico a otto velocità può essere azionato con le levette al volante – come su un'auto da corsa – per un'esperienza di guida ancora più attiva.

Opel Insignia 260 CV sotto il cofano

Caratteristica della nuova generazione di Insignia è la combinazione di leggerezza, baricentro basso e potenza, data dal turbo 2.0 litri benzina che abbina efficienza e prestazioni. Il potente turbo 2.0 litri genera 191 kW (260 CV) e sviluppa una generosa coppia di 400 Newton metri (consumi nel ciclo NEDC: 11,2 litri per 100 km nel ciclo urbano; 7,1 l/100 km nel ciclo extraurbano; 8,6 l/100 km nel ciclo misto; emissioni di CO 2 pari a 197 g/km). L'unità quattro cilindri è abbinata alla nuovissima trasmissione automatica a otto velocità.

Con il cambio in modalità automatica, si possono perfino preselezionare i punti di cambiata nelle modalità Standard e Sport. Accanto al turbo benzina 2.0 litri, la GSi offrirà anche un potente nuovo motore diesel.

Opel Insignia un design sportivo

Il risultato è un equilibrio eccellente e un ottimo rapporto peso potenza. Valori di questo livello meritano una carrozzeria speciale. Con le grandi prese d'aria anteriori cromate e lo spoiler per la necessaria deportanza sull'asse posteriore, l'aspetto della GSi è perfettamente in linea con le sue prestazioni. I sedili sportivi in pelle (sviluppati specificamente per la GSi), il volante sportivo in pelle e la pedaliera in alluminio sono ulteriori ingredienti di una vettura dedicata ai veri appassionati.

Opel Insignia la più veloce la Nürburgring-Nordschleife

Nella migliore tradizione Opel, lo studio delle regolazioni ha portato all'Insignia più efficiente di sempre, pertanto la nuova GSi ha un comportamento dinamico diverso rispetto ad una vettura già molto agile come la Insignia Grand Sport e raggiunge un nuovo livello di sportività, caratterizzato da aderenza eccezionale e massima precisione, caratteristiche che gli appassionati di berline medie sportive apprezzeranno, e che si riflettono anche sul cronometro. “La nuova Insignia GSi è chiaramente più veloce sul giro al Nürburgring-Nordschleife rispetto alla più potente Insignia OPC della generazione precedente”, ha concluso Volker Strycek, Director Performance Cars & Motorsport, dopo averla provata. Uno dei motivi è che la GSi pesa ben 160 chilogrammi in meno rispetto alla paragonabile Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. Proprio come un atleta in piena forma.

Opel Insignia massimo comfort

Le prestazioni sportive di Insignia GSi si accompagnano a elementi di design, tecnologie e accessori specifici. In cima alla lista troviamo i nuovi sedili sportivi sviluppati da Opel, che offrono maggior sostegno laterale e il massimo comfort anche sulle lunghe distanze. I sedili sportivi premium hanno la certificazione dell'associazione indipendente di esperti di postura AGR e sono ideali dal punto di vista ergonomico. Proprio come quelli di Insignia Grand Sport, sono ventilati, riscaldabili, dotati di funzione massaggio e di imbottiture laterali regolabili. Sulla GSi l'alto schienale è anche dotato di poggiatesta integrato. Il passaggio delle cinture di sicurezza a livello delle spalle è ideale, un fattore non scontato con i sedili integrali. Il cliente può scegliere tra due abbinamenti di pelle, ciascuno decorato con il simbolo GSi. Il logo è anche presente sul posteriore della vettura, dove si trova un efficiente spoiler che produce la deportanza necessaria sull'asse posteriore. Il paraurti posteriore assomiglia a un diffusore ed è dotato di due scarichi cromati. Prese d'aria cromate si trovano anche davanti alle ruote anteriori. Gli appassionati apprezzeranno l'atmosfera dell'abitacolo, caratterizzata dal volante in pelle con fondo piatto, dalla pedaliera in alluminio e dal padiglione nero, nel miglior stile di una berlina sportiva davvero speciale.