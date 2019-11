Nuova PEUGEOT 208 finalista di "Car of the Year 2020"

La giuria COTY (Car of The Year) ha inserito Nuova PEUGEOT 208 nell’elenco delle 7 finaliste pretendenti al premio diffuso ieri, 25 novembre. Nuova PEUGEOT 208 affascina per il suo design dalle linee dinamiche e moderne e la sua tecnologia: offre ai Clienti la possibilità di scegliere liberamente fra motorizzazione elettrica o termica. La vettura vincitrice del premio COTY sarà svelata il 2 marzo 2020 a Ginevra (Svizzera).

Nuova PEUGEOT 208 si distingue nel suo segmento. Viene proposta sin dal lancio con le motorizzazioni 100% elettrica, benzina o Diesel. Il suo design è caratterizzato da linee dinamiche e moderne. Le tecnologie adottate sono innovative: il PEUGEOT i-Cockpit® 3D (head-up digital display, volante compatto e touch-screen a centro plancia) esalta l’esperienza di guida, eleva la sicurezza ed il comfort. I suoi aiuti alla guida ADAS sono di solito presenti su auto di segmento superiore.

La giuria COTY ha diffuso l’elenco delle 7 finaliste, in ordine alfabetico, dopo un primo voto:

- BMW Serie 1

- Ford Puma

- PEUGEOT 208

- Porsche Taycan

- Renault Clio

- Tesla Model 3

- Toyota Corolla

PEUGEOT ha già vinto in totale cinque premi COTY e si inserisce nella “ Short List” delle vetture finaliste per la seconda volta in due anni. Creato nel 1964, il premio Auto dell’Anno è il riconoscimento più ambito.