Nuova Peugeot 3008 MAXI, l’evoluzione della specie

Dopo i successi ottenuti nelle edizioni 2016 e 2017 dell’impegnativa Dakar, disputata in Sud America lo scorso gennaio, Peugeot Sport toglie il velo alla vettura che succede alla Peugeot 3008DKR: una belva da corsa basata sul modello di serie Peugeot, il nuovo SUV 3008, insignito del premio « Auto dell’Anno 2017 ».

La Peugeot 3008DKR Maxi è progettata per affrontare le piste, le dune ed i terreni dei rally-raid più difficili del mondo e punterà – come indica il suo nome – a prestazioni ancor più estreme. La nuova auto è 20 centimetri più larga della precedente (larghezza totale di 2,40m), per l’allargamento della cinematica delle sospensioni di 10 centimetri per lato. I triangoli delle sospensioni inferiori e superiori, le biellette e gli alberi di trasmissione sono nuovi, L’obiettivo ricercato dagli ingegneri di Peugeot Sport è aumentare la stabilità e migliorare la dinamica del veicolo.

Queste nuove evoluzioni seguono un programma di sviluppo lungo un anno, ma la Peugeot 3008DKR Maxi farà il suo debutto in corsa già al Silk Way Rally 2017: una tappa decisiva del processo di evoluzione tecnica, con almeno 10.000km da percorrere, da Mosca a X’ian, in Cina, passando per le steppe del Kazakistan. Il ruolo di Sébastien Loeb sarà collaudare le modifiche apportate per orientare i prossimi test, in vista della Dakar 2018. Ma, come sottolinea Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport, in questa gara di 15 giorni esiste un unico obiettivo: la vittoria.

Sébastien Loeb sarà accompagnato nell’avventura del Silk Way Rally da Stéphane Peterhansel, vincitore della Dakar, e detentore del titolo del Silk Way Rally, e da Cyril Despres, entrambi al volante della Peugeot 3008DKR, la versione che ha ottenuto la tripletta alla Dakar 2017.

L’esperienza di Carlos Sainz, che ritroverà il ‘’Dream Team’’ alla prossima Dakar, si è rivelata cruciale nella messa a punto della Peugeot 3008DKR Maxi durante le 3 sessioni di test che si sono svolte in Marocco, in Portogallo ed in Francia.

HANNO DETTO

Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport

« Ancor prima di partire per la scorsa Dakar in gennaio, avevamo cominciato a lavorare alla Peugeot 3008DKR di prossima generazione. I nostri ingegneri avevano il compito di proseguire nei loro sforzi e di studiare nuove evoluzioni tecniche. Gli ultimi step evolutivi apportati alla vettura dovrebbero permetterci di aumentare le prestazioni nelle nostre prossime sfide sportive e di dare più chance di successo ai nostri equipaggi: la cosa più difficile, quando hai già vinto, è ripetere la vittoria. La Peugeot 3008DKR Maxi sarà affidata a Sébastien Loeb e Daniel Elena per il suo debutto in gara al Silk Way Rally. I nostri piloti hanno già fatto varie sessioni di prova. I dati che saranno raccolti in gara ci aiuteranno a definire la configurazione definitiva per la prossima Dakar. »

Sébastien Loeb, pilota del Team Peugeot Total

« Penso che la vettura sia più stabile, adesso che è più larga. Le sensazioni sono un po’ diverse al volante. Nelle parti strette e tecniche è più ingombrante, ma in termini di stabilità e di guida, è davvero migliorata. La vettura ha meno tendenza al rollio e ci tranquillizza quando dobbiamo attaccare e guidare sporco. Posso dire che il punto forte della Peugeot 3008DKR Maxi è la sua capacità in fuoristrada. Con le sue carreggiate larghe e le grandi ruote, possiamo andare più o meno ovunque. Forse non è altrettanto agile sulle strade simili a quelle delle prove speciali nei rally, ma questo è più il territorio delle quattro ruote motrici. Il punto forte della nostra vettura è potere affrontare con fiducia tutti i percorsi, soprattutto le dune. »

Carlos Sainz, pilota del Team Peugeot Total

« Ho avuto buone sensazioni con la nuova Peugeot 3008DKR Maxi durante le prove ed è davvero un bel passo avanti rispetto alla versione precedente. Ho percepito che abbiamo fatto dei progressi. Il cambiamento più visibile è l’allargamento delle carreggiate, il che ci dovrebbe permettere di attaccare di più in curva. La vettura sembra anche più stabile sui percorsi veloci e sulle strade più sconnesse. Con gli anni, diventa sempre più difficile migliorare l’intero pacchetto, ma il lavoro degli ingegneri di Peugeot Sport è davvero straordinario. Ho cercato di aiutarli il più possibile. E’ fantastico vedere gli ingegneri tentare di trarre il massimo da una vettura già ottimizzata e vincente, ed è entusiasmante seguire le fasi di sviluppo appena ritornati dalla Dakar. »