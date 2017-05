Nuova Peugeot 308: il fascino francese che piace agli italiani

La Peugeot presenta la nuova 308. Elegante e dinamica, la vettura francese ha proporzioni equilibrate sia nella configurazione berlina 5 porte sia in quella SW. Il suo stile distintivo è presente in tutti i sette livelli di allestimento: Access, Active, Business, Allure, GT Line, GT, GTi. Le linee, quanto più possibile vicine alla meccanica, conferiscono alla carrozzeria un aspetto forte e dinamico. Il nuovo cofano si origina dalla calandra verticale che sfoggia con fierezza l’appartenenza al Marchio, il cui nome è scolpito nella fascia superiore, mentre il leone troneggia al centro.

Peugeot 308 un design innovativo

La firma luminosa a Led integrata nei proiettori contribuisce a disegnare un frontale dinamico. Il fascione paracolpi sottolinea il desiderio di affrontare le curve. Si compone di tre aperture generose nella parte inferiore che assicurano il raffreddamento del motore. I fendinebbia di nuovo disegno sono inseriti nelle prese dinamiche laterali. I gruppi ottici posteriori integrano i tre artigli, firma luminosa, ormai consolidata, del Marchio.

Peugeot 308 tanta tecnologia a bordo

La 308 completa la sua dotazione di aiuti alla guida con otto sistemi di ultima generazione, tra cui l’Active Safety Brake (frenata automatica di emergenza) e l’Active Lane Departure Warning (avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata). In anteprima in Groupe PSA, l’Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità adattativo) viene proposto ora nella versione con cambio automatico insieme a una funzione Stop e in quella con cambio manuale con la funzione 30 km/h. Per facilitare ulteriormente le manovre di parcheggio, adotta il sistema Visiopark 180° (con una retrocamera che offre una visione a 180°) ed anche la funzione Park Assist che misura lo spazio disponibile per il parcheggio ed aziona il volante al posto del conducente durante le manovre di parcheggio.

Peugeot 308 sempre connessa

Rimanere connessi anche all’interno del proprio veicolo è un’aspettativa di numerosi clienti. L’i- Cockpit per questo è dotato della funzione Mirror Screen che permette al conducente di trasferire lo schermo del suo smartphone sul touchscreen del veicolo. Questa funzionalità è compatibile con i protocolli Mirrorlink, Android Auto e Apple CarplayTM. La nuova 3D Connected Navigation dispone della funzione di riconoscimento vocale. Reattiva e connessa a TomTom Traffic Live, permette di ottimizzare i tragitti e offre il controllo del traffico in tempo reale.

Peugeot 308 nuove motorizzazioni disponibili

Il motore Diesel BlueHDi 180 S&S, riservato in esclusiva all’allestimento GT, è ora abbinato al cambio automatico EAT8 di nuova generazione. Sviluppato con il produttore giapponese Aisin, permette di inserire i suoi otto rapporti con grande puntualità e reattività. Consente di far lavorare il sistema Stop&Start già a partire da 20 km/h fino all’arresto completo del veicolo. Questo motore prestazionale ed efficiente conquisterà i clienti in cerca di prestazioni e di una guida molto dinamica. Peugeot è uno dei primi marchi ad anticipare l’applicazione della norma Euro 6.c. Questa scelta è in linea con la politica di trasparenza adottata da Groupe PSA che permette ai nostri clienti di poter contare su un sistema di misurazione indipendente e certificato dei consumi in condizioni di utilizzo reale. Dulcis in fundo, è doveroso sottolineare che le nuove 308 e 308 SW sono prodotte dallo stabilimento di Sochaux, in Francia.