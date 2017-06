Nuova Peugeot 308: il piacere di guida è assicurato

Splendida canzone di Edith Piaf il cui significato è: vedere la vita in rosa, nel senso di essere ottimisti e privi di preoccupazioni per il futuro. Bene, secondo noi dovrebbe essere la colonna sonora del lancio della nuova Peugeot 308.

Si può parlare di tecnologia, di comfort, di piacere di guida, di rispetto per l’ambiente e altro ancora ma, a decretare il successo di una vettura, sono da sempre i numeri. Soprattutto in un settore come quello automobilistico dove la concorrenza è spietata e dove anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Bene, proprio in questo contesto Peugeot, dopo l’offensiva SUV, con il lancio della nuova 308, previsto per il prossimo mese di settembre, da’ una scossa al segmento C, mettendo un po’ in apprensione le dirette concorrenti.

Segmento C che, nei primi 5 mesi dell’anno vale il 28,5% del mercato; di questo 28,5% il 43% è composto da CUV/SUV, il 33,1% da berline, l’11,3% da SW e il rimanendo se lo dividono i modelli cabrio e combi. La Peugeot 308 è una vettura fondamentale per la casa del Leone: prodotta complessivamente in oltre 760 mila unità dal lancio, in Italia, infatti, ne sono state vendute più di 60.000 di cui l’82% nella versione BlueHdi 120. La mix berlina/station wagon è simile (49% vs 51%); fra benzina e diesel vince il diesel con un netto 93%; il 53% dei clienti l’hanno acquistata con gli allestimento Top Allure, GT Line, GT e GT by Peugeot Sport mentre, per quanto riguarda la trasmissione, la scelta fra cambio manuale e automatico vale il 70% contro il 30%. Bene, è proprio da quest’ultimo dato che partiamo per raccontare la nuova Peugeot 308 che abbiamo avuto il piacere di provare nei pressi di Salisburgo e nella bassa Baviera. Una delle sorprese più interessanti, infatti, è stata proprio il nuovissimo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti abbinato al motore BlueHDi 180 S&S. Realizzato in collaborazione con la giapponese Aisin, esso permette di ridurre i consumi fino al 7% rispetto all’EAT6 grazie alle 8 marce, appunto, al miglioramento del rendimento con l’estensione del sistema Stop & Start operativo già da 20 km/h e al guadagno di peso e di compattezza (fino a 2kg rispetto all’EAT6 a parità di condizioni). Durante il nostro test drive abbiamo apprezzato il comfort di utilizzo, garantito dal passaggio di rapporto puntuale e preciso, da auto di segmento Premium; ciò è reso possibile –come spiegato dai tecnici Peugeot – “Dall’ottimizzazione degli scambi di coppia tra il motore e il cambio, dal passaggio all’ottavo rapporto che riduce il salto di regime ad ogni cambiamento di rapporto. Nel quotidiano, il convertitore di coppia fluido rende possibile un tangibile comfort di guida in partenza e nelle manovre di parcheggio”.

In più, il nuovo selettore ad impulsi (by wire) del cambio automatico è facile e intuitivo da usare, per la presenza di un comando elettrico ergonomico azionabile col minimo sforzo. Le palette al volante, di serie, permettono poi di cambiare i rapporti manualmente senza perdere la funzione automatica. Ai fini della sicurezza, poi, abbiamo apprezzato la funzione Parking che si inserisce automaticamente allo spegnimento del motore. Già, il motore: davvero ottimo. Sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei consumi: l’indicatore del carburante, infatti, non scende mai. In gamma sono previsti anche il nuovo Diesel BlueHDi 130 S&S (compatto, potente, efficiente) e il benzina PureTech 130 S&S a iniezione diretta, di nuova generazione.

Confermato il piacere di guida dell’i-Cockpit, vero elemento “rivoluzionario” di questa vettura: il volante è ancor più compatto ed il quadro strumenti in posizione rialzata esaltano l’esperienza di guida; fantastico anche il nuovo touch-screen capacitivo che permette, tra l’altro, di gestire la climatizzazione o la navigazione 3D connessa con i servizi TomTom® Traffic. Salendo a bordo, poi, bastano pochissimi secondi per apprezzare l’ottima qualità dei materiali, la grande ergonomia dei sedili e l’enorme spazio a disposizione per tutti i passeggeri. Slogan principale del lancio della nuova Peugeot 308 è “L’offensiva tecnologica” e, considerata la lunga lista di sistemi presenti sulla vettura, mai scelta fu così veritiera: Distance Alert e Active Safety Brake, Active Lane Departure Warning (sistema attivo di avviso di superamento involontario della linea di carreggiata), Time Drive Control e Driver Attention Alert (sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente), HighBeam Assist (commutazione automatica degli abbaglianti), Speed Limit Detection (lettura dei cartelli stradali con indicazione del limite di velocità), Adaptive Cruise Control con funzione Stop (cambio automatico) o con funzionamento fino a30 km/h (cambio manuale), Active Blind Corner Assist (sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco), Visiopark 180°, Park Assist (grazie a dei sensori a ultrasuoni laterali, questo sistema offre un’assistenza attiva al parcheggio)… Insomma, sono tutti buoni motivi per viaggiare comodamente e nella massima sicurezza. A questo punto viene spontaneo chiedersi “Quanto costa la nuova Peugeot 308”? Al momento in cui scriviamo i prezzi non sono stati ancora definiti ma siamo convinto che, il rapporto qualità/prezzo, anche in questa occasione, sarà super competitivo.