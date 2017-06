Nuova Peugeot 308, intuitiva e moderna

Nello stabilimento di Sochaux in Francia, PEUGEOT scrive il secondo capitolo di un best-seller prodotto in più di 760000 esemplari dal lancio. La nuova PEUGEOT 308 si inserisce nella nuova saga, che ha come leitmotiv la ricerca continua dell’eccellenza.

La nuova PEUGEOT 308 rappresenta una pietra miliare nella crescita all’interno della gamma del Marchio PEUGEOT, con un concentrato di nuove tecnologie racchiuse in una nuova carrozzeria dallo stile ancora più deciso.

L’offerta di connettività si arricchisce della funzione Mirror Screen, mentre la sezione telematica è dotata di un touchscreen capacitivo e della 3D Connected Navigation con Peugeot Connect.

La nuova PEUGEOT 308 integra la totalità degli aiuti attivi alla guida introdotti di recente sui nuovi SUV PEUGEOT 3008 e 5008. Con questi nuovi sistemi, la nuova berlina di segmento C di Peugeot si posiziona chiaramente al vertice del mercato.

La nuova PEUGEOT 308 propone ora un’offerta di motorizzazioni e trasmissioni inedita nel suo segmento. Il nuovo cambio automatico a otto rapporti (EAT8) abbinato al motore Diesel BlueHDi 180 S&S o ancora l’inedita motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S esaltano le qualità dinamiche della nuova PEUGEOT 308. Con queste nuove motorizzazioni efficienti, PEUGEOT anticipa l’introduzione della norma Euro 6.c con nuovi sistemi di antinquinamento nelle versioni benzina e Diesel.