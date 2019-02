Nuova Peugeot 508 si aggiudica il premio Stradivari 2018

La Nuova Peugeot 508 ha conquistato il Premio Stradivari 2018 che il mensile AutoCapital assegna all’autovettura, presentata e provata nel corso dell’anno, che più delle altre si è contraddistinta per la migliore qualità costruttiva. Come per i violini Stradivari, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo e che rappresentano l’eccellenza negli strumenti ad arco grazie alla loro qualità costruttiva, anche nel settore automobilistico Autocapital ha voluto ricercare l’eccellenza analizzando la migliore qualità costruttiva nelle vetture che sono state presentate e provate nel corso del 2018. Il premio, consegnato nella cornice del Museo del Violino di Cremona, rende merito al grandissimo lavoro svolto dal team di Peugeot che ha lavorato a questo ambizioso progetto, portabandiera mondiale della crescita del Marchio.

La nuova ammiraglia del Leone costituisce una vera rivoluzione in campo automobilistico perché evolve il concetto di berlina alto di gamma, da molto tempo troppo codificato: evolve questo concetto innovandolo profondamente, grazie ad uno stile molto distintivo, dinamico ed elegante al tempo stesso, in grado di rappresentare concretamente qualcosa di nuovo nel mercato. La nuova nata di Casa Peugeot si distingue anche per un DNA tecnologico che rappresenta un nuovo punto di riferimento nel segmento ma, anche, per l’esperienza di guida davvero unica che è in grado di offrire, grazie anche all’ultima evoluzione del rivoluzionario Peugeot i-Cockpit®.

Queste caratteristiche, assieme all’elevatissima qualità costruttiva con cui è realizzata, l’hanno fatta preferire alla concorrenza e le è valsa l’attribuzione del premio Stradivari 2018, organizzato dal mensile AutoCapital e consegnato oggi, nel contesto del Museo del violino di Cremona, al Responsabile della Comunicazione della Casa, Giulio MARC D’ALBERTON. “Siamo orgogliosi del premio ricevuto per Nuova 508 perché conferma le indiscusse qualità della nostra nuova ammiraglia, un modello importante e che ci permetterà ancor più di crescere come Brand di riconosciuta qualità all’interno del mercato. Nuova 508 ha stravolto il concetto di classica berlina, sfida non facile, introducendo un design davvero innovativo e con contenuti tecnologici che hanno spostato ancora più su lo standard previsto in questo segmento, ribadendo la nostra vocazione a realizzare automobili belle da vivere e da guidare”.

Un altro elemento distintivo di Nuova 508 che contribuisce a realizzare una esperienza a bordo di grande qualità è l’impianto audio curato da FOCAL, leader internazionale dell’acustica. Il sistema di cui è dotabile la Nuova 508 ha permesso di ottenere una resa sonora nell’abitacolo davvero di grande impatto. Focal ha infatti contribuito ad espandere i limiti del confort di bordo, per una intensa e multisensoriale esperienza di guida.

Nuova 508 punta a conquistare un Cliente particolarmente esigente, abituato ad un prodotto premium, e lo fa capitalizzando le scelte stilistiche introdotte dalle concept car più recenti, come la Peugeot Instinct, prototipo che ha segnato un passo importante nell’evoluzione del design della Casa.

Questo profondo lavoro di rinnovamento del concetto di classica berlina tre volumi alto di gamma è evidente fin dal primo impatto visivo: il design è realmente qualcosa di nuovo, cattura lo sguardo per la sapiente fusione di eleganza e dinamismo, cosa non facile in questa declinazione di carrozzeria. È esaltato da forme fluide ed aerodinamiche che ricordano quelle del mondo dei coupé, grazie anche all’altezza ridotta permessa dall’assenza delle cornici ai finestrini. Il risultato finale è una fastback dalla personalità unica, con un frontale molto distintivo, sottolineato dalla nuova firma luminosa realizzata dalle luci diurne a LED opalescenti.

Ma una bella “forma” è nulla senza la sostanza. E, anche in questo caso, Nuova 508, progettata per competere ai massimi livelli in una categoria dove le prerogative tecnologiche sono ormai irrinunciabili, diventa il nuovo punto di riferimento. Per la prima volta nel segmento, Nuova 508 offre il Night Vision, un sistema che, grazie ad una telecamera a raggi infrarossi, permette di individuare esseri viventi nell’oscurità, ben oltre la portata dei fanali. A ciò si aggiungono, ad esempio, il cruise control adattivo con funzione Stop&Go (è in grado di gestire la velocità dell’auto in funzione dei veicoli che la precedono, fino a fermarla e a farla ripartire) e il Lane Positioning Assist che mantiene l’auto perfettamente all’interno della sua corsia, agendo direttamente sul volante.

Affascinante fuori, spettacolare dentro, con l’ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit®. Un concetto che ha rivoluzionato l’esperienza di guida, grazie ad un volante di dimensioni ridotte, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici visibile al di sopra della corona del volante e grande touch screen da 10” HD a centro plancia. Maggiore reattività dell’auto, più controllo e conseguente maggiore sicurezza, con un confort di guida di alto livello che completa il bagaglio di emozioni che la Nuova 508 regala ai suoi occupanti.

Da sempre, poi, il piacere di guida fa parte del DNA della Casa e anche la Nuova 508 non fa eccezione, anzi. La nuova ammiraglia esalta ancor più questa caratteristica e mette sul piatto elementi di grande pregio quali, ad esempio, la sospensione multilink al posteriore, le sospensioni a smorzamento pilotato e un telaio dall’elevata resistenza torsionale e leggero, elemento che permette di esaltare ancor più il carattere dei motori cui può essere abbinata la nuova ammiraglia.