Nuova Renault Captur: una gamma ancora più ricca

Fin dal primo livello di equipaggiamento, LIFE, la nuova Renault Captur si fa subito notare con la nuova firma luminosa C-Shape delle luci diurne a led e dei fari posteriori, oltre ad una ricca dotazione di serie. Tra i principali equipaggiamenti, dispone di: Cassetto Easy Life, Cruise Control, Cruscotto «soft touch» e Radio R&GO con supporto Smartphone, Bluetooth, presa USB e comandi al volante. In termini di design, il livello Zen si riconosce dagli inserti cromati della calandra anteriore e delle modanature laterali e dai cerchi in lega da 16” Diamantati Black City. Oltre alla dotazione prevista sul livello LIFE, la vettura francese offre di serie, tra i principali equipaggiamenti: climatizzatore manuale, Touchscreen da 7” e fari fendinebbia.

Passando al livello Intens, il look si arricchisce ulteriormente con i fari Full led anteriori, gli ski anteriori e posteriori, i cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black Emotion, la tinta Be-Style opaca e all’interno le sellerie Zip Collection. Tra i principali equipaggiamenti di serie, in aggiunta alla versione Zen: Smart Nav Evolution con Cartografia Italia e radio DAB, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, pannelli portiere «soft touch» e Easy Access System II (apertura/chiusura porte con sistema Keyless).

Infine, il livello Initiale Paris completa la dotazione di serie prevista sul livello Intens con equipaggiamenti quali l’impianto Bose Sound System, le sellerie esclusive in pelle nappa Black, il sistema R-Link Evolution compatibile con Android AutoTM, l’Easy Park Assist con sensori di parcheggio a 360° ed il sensore angolo morto. Questo allestimento è facilemte riconoscibile all’esterno per la firma Initiale Paris presente sulle modanature laterali e sulla griglia anteriore, per il design esclusivo degli ski e dei cerchi in lega da 17’’ Diamantati Black e per gli indicatori di direzione dinamici a led. Dulcis in fundo, per celebrare la commercializzazione della nuova Captur, Renault completa la gamma con la Serie Limitata Edition One disponibile esclusivamente nella motorizzazione Energy dCi 110.

Basata sul livello Intens, la Serie Limitata propone in aggiunta tutte le principali novità del modello, come l’Easy Park Assist con sensori a 360°, il sensore angolo morto, l’impianto audio BOSE abbinato al sistema R-Link Evolution compatibile con Android AutoTM e la cartografia Europa. L’abitacolo è arricchito da sellerie in pelle con sedili anteriori riscaldabili, bracciolo anteriore e armonia bi-colore Black/Ivory. All’esterno, il design si contraddistingue per la nuova tinta Be-Style Metallizzata “Montecarlo”, il nuovo tetto panoramico in vetro.

In occasione della presentazione ufficiale abbiamo provato l’auto, nella versione diesel top di gamma Initial Paris, sulle strade di Copenaghen. Ancora una volta siamo rimasti piacevolmente colpiti dalle qualità, già note, di quest’auto. Ha tutto quello che serve per muoversi, nell’impiego quotidiano, al meglio: interni degni di marchi premium, confortevoli e tecnologici si abbinano infatti a dei motori (il discorso può ritenersi valido su tutta la gamma) grintosi, capaci di garantire, al tempo stesso, consumi contenuti. Una validissima scelta da tenere in considerazione se si sta pensando di comprare una vettura appartenente a questa tipologia. Detto questo, non resta che parlare dell’aspetto economico. La nuova Renault Captur è già ordinabile in concessionaria, con un prezzo a partire da 16.100 euro per la versione Life Energy TCe 90.