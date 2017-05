Nuova Seat Ibiza: la city car diventa grande

La Seat Ibiza è il modello più rappresentativo della Casa spagnola, nonché la vettura del Marchio da più tempo sul mercato e il modello più venduto: annovera infatti oltre 5,4 milioni di esemplari. Il nuovo modello sfoggia uno stile inedito, pur rimanendo fedele a quello spirito giovane, funzionale, sportivo e confortevole che da sempre lo rendono riconoscibile. La rinnovata Ibiza rappresenta un ulteriore passo avanti nella maggiore offensiva di prodotto mai conosciuta in Seat. Iniziata con il lancio della Ateca, seguito dalla rinnovata Leon, ora è la volta della Ibiza, che rinforza così il terzo pilastro del Marchio. Seguiranno poi nuovi modelli in arrivo, come il crossover compatto, la Arona, nella seconda metà di quest’anno, e poi successivamente l’arrivo del terzo Suv, che si posizionerà in un segmento superiore a quello della Ateca e che arriverà nelle concessionarie nel 2018.

La quinta generazione della Ibiza, icona Seat dal suo lancio nel 1984, è dotata di tutta la tecnologia più avanzata, offre un dinamismo impressionante e un significativo incremento del comfort e dello spazio interno, grazie alla nuova piattaforma MQB A0. Il nuovo design risulta fresco, giovane, sportivo, e aerodinamico. La vettura ha fatto il pieno di pieno di tecnologie all’avanguardia ed è ufficialmente configurabile online, assicurando così a ogni Cliente di poter acquistare un modello cucito esattamente addosso ai propri gusti e necessità. L’ultima nata segna un punto di svolta in termini di dinamismo, tecnologia, sicurezza, design, comfort e prestazioni e, senza alcun dubbio, offre la qualità di auto di segmenti superiori. Se ciò non bastasse, risulta inoltre perfettamente agile nella guida in città, efficiente su strade tortuose ed estremamente confortevole nelle lunghe tratte.

Tutti i propulsori disponibili rispettano la normativa Euro 6 sulle emissioni e vantano prestazioni straordinarie, con dotazioni eccezionali, autonomia elevata ed emissioni contenute. La gamma di motori benzina comprende i seguenti propulsori: 1.0 75 CV, 1.0 Eco TSI tre cilindri da 95 o 115 CV con turbocompressore, intercooler e iniezione diretta, abbinati al cambio manuale a 5 rapporti per i propulsori con una potenza fino a 95 CV e un cambio a 6 rapporti per i propulsori più potenti. Verranno successivamente introdottoti nuovi propulsori quale l’1.5 EvoTSI 150 CV, l’1.0 TGI 90 CV a metano e la gamma di motorizzazioni Diesel, che vedrà invece un propulsore 1.6 TDI proposto nelle versioni da 80, 95 e 115 CV. Sarà disponibile infine anche il cambio DSG a 7 rapporti.

Al momento del lancio, in Italia la nuova Ibiza è disponibile in tre allestimenti: Style, XCellence e FR. A denotare chiaramente una vettura di categoria superiore, ci pensano la tecnologia presente a bordo e i sistemi di assistenza alla guida: Front Assist, Traffic Jam Assist, Cruise Control adattivo ACC, sistema di avviamento senza chiave Kessy, sensori di parcheggio anteriori e posteriori di ultima generazione e telecamera posteriore che permette di visualizzare immagini precise e di alta qualità sul touchscreen integrato da 8”. E, non da ultimo, il Connectivity box con caricabatteria wireless per smartphone e amplificatore segnale GSM.

Un altro elemento degno di nota è la tecnologia a led utilizzata per i gruppi ottici anteriori e posteriori. La nuova Ibiza inaugura inoltre una collaborazione con BeatsAudio, un marchio che trasmette energia, emozione ed entusiasmo e che ha rivoluzionato le modalità di fruizione della musica. L’impianto audio della nuova SEAT Ibiza vanta un processore digitale del segnale (DSP), 6 altoparlanti di qualità superiore e un amplificatore a 8 canali da 300 W.