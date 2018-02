Nuova Skoda Fabia in anteprima a Ginevra

La nuova skoda Fabia sarà una delle novità più interessanti del prossimo Salone di Ginevra. Non solo perché si è rifatta completamente il trucco, ma anche perché sono davvero tante le innovazioni tecnologiche. Stiamo parlando della Skoda Fabia il popolare hatchback adesso ancor più accattivante, grazie ai dettagli stilistici ridisegnati sia all’anteriore sia al posteriore, ai gruppi ottici con tecnologia Full LED, disponibili per la prima volta per questo modello, e a un abitacolo ancora più elegante. Sotto il cofano, i brillanti ed efficienti motori benzina 1.0 e da sistemi di assistenza aggiuntivi. Il modello, profondamente rinnovato, quindi, verrà presentato al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2018 mentre il lancio sul mercato è previsto per il secondo semestre del 2018.

Nuovi elementi di design. Il nuovo design conferisce alla vettura un look decisamente ricercato. Un tocco di freschezza è rappresentato dai gruppi ottici e dai fendinebbia con nuovi profili. Per la prima volta SKODA FABIA è equipaggiata con gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia Full LED. Rinnovate anche le linee stilistiche dell’anteriore e del posteriore. Anche l’offerta di cerchi in lega è stata ampliata, con l’aggiunta di cerchi da 18”. L’abitacolo è impreziosito dalla strumentazione di nuova concezione, dai nuovi listelli decorativi per la plancia e dalle superfici bicolore dei sedili.

Ottima gamma motori. La futura gamma di motorizzazioni per nuova SKODA FABIA comprende quattro motori benzina tanto brillanti quanto efficienti, ciascuno con tre cilindri e cilindrata di 1 litro. I motori MPI, disponibili nelle versioni 60 CV (44 kW) e 75 CV (55 kW), sono dotati di iniezione indiretta di carburante. Per i due propulsori TSI la potenza passa a 95 CV (70 kW) e 110 CV (81 kW) grazie all’innovativa tecnologia con sovralimentazione turbo e iniezione diretta di benzina. A richiesta, il più potente dei quattro motori può essere abbinato a un cambio DSG a 7 rapporti.

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, SKODA concentra la sua attenzione su motori benzina moderni ed è quindi orientata alle esigenze dei Clienti nel suo segmento di riferimento.

I sistemi di assistenza alla guida che migliorano sicurezza e comfort. Ampliando l’offerta di sistemi di assistenza alla guida, ancora una volta SKODA porta a bordo della sua hatchback più famosa la tecnologia avanzata propria delle vetture delle classi superiori. Durante la marcia lungo strade a più corsie, il nuovo Sistema Blind Spot Detect segnala i veicoli che si trovano nel cosiddetto angolo cieco o che si avvicinano rapidamente da dietro. Il sistema Rear Traffic Alert sorveglia ciò che accade dietro la vettura e segnala l’eventuale rischio di collisione durante la retromarcia. Inoltre sarà disponibile il Sistema di regolazione automatica delle luci abbaglianti Auto Light Assistant, che passa automaticamente alle luci anabbaglianti non appena rileva la presenza di veicoli che precedono o che provengono in senso contrario.

Rinnovati anche i s istemi di infotainment e connettività. In futuro il sistema di infotainment Swing disporrà di un display da 6,5 pollici, con il quale sarà possibile utilizzare i numerosi servizi di connettività offerti da SKODA Connect. In abbinamento al sistema di navigazione Amundsen, ora anche a bordo di SKODA FABIA sono disponibili le informazioni sul Traffico Online in tempo reale che propongono percorsi alternativi in caso di code. Inoltre l’innovativa tecnologia SmartLink+ permette la connessione tra il proprio smartphone e la vettura, supportando le tecnologie Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM e SmartGate.