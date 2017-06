Nuova smart fortwo cabrio electric drive, e viaggi nel silenzio

Basta pigiare un bottone e la piccola smart fourtwo cabriolet si trasforma da biposto chiusa in un'auto che vanta un ampio tetto scorrevole pieghevole, per poi divenire una cabriolet con la capote completamente aperta. In questo modo si può adattare l'apertura del tetto alle condizioni climatiche presenti e al proprio desiderio di guida open-air. Questa versatilità, resa possibile dalla capote tritop ripiegabile e dalle relative barre amovibili, rappresenta una peculiarità non soltanto per il segmento: la nuova smart fortwo cabrio è al contempo l'unica cabriolet autentica della sua categoria e, in versione electric drive, una delle poche vetture elettriche cabriolet in tutto il mercato ad essere dotata di trazione elettrica.

Agilità e scatto sono anche per smart electric drive caratteristiche consuete, grazie anche al diametro di volta ridotto, che corrisponde perfettamente a quello della sorella a propulsione tradizionale, ossia 6,95 metri. Anche i colori e gli equipaggiamenti a richiesta soddisfano ogni tipo di esigenza: i modelli elettrici di smart assicurano la massima personalizzazione. Un fattore importante per chi guida una vettura elettrica è il tempo di ricarica. Anche da questo punto di vista smart electric drive offre un comfort ancora più elevato: tutti i modelli sono infatti provvisti di serie di un nuovo e potente caricabatterie di bordo. L'app «smart control» consente di sorvegliare la ricarica da remoto e azionare molte altre funzioni, come la ricarica intelligente.

Dalla primavera 2018 sarà disponibile a richiesta un caricabatterie rapido particolarmente potente da 22 kW, che consentirà di ricaricare la smart electric drive in tempi nettamente più brevi: meno di 45 minuti (0-80%) se, in base alle condizioni locali, è possibile una modalità di ricarica trifase.La smart fortwo cabrio electric drive esce dalla catena di montaggio dello stabilimento smart di Hambach (Francia) nell'ambito della produzione di serie. La smart monta una batteria realizzata da Deutsche ACCUMOTIVE, società affiliata di Daimler: l'azienda, con sede a Kamenz, in Sassonia, realizza il cuore elettrico della smart electric drive già dal 2012. Il gruppo propulsore viene prodotto nello stabilimento Renault di Clèon, nel Nord della Francia.Nella coda della smart electric drive è alloggiato un motore elettrico da 60 kW (82 CV) che trasferisce la sua potenza alle ruote attraverso un rapporto di trasmissione costante. A vettura ferma sviluppa subito una coppia di ben 160 Nm. L'autonomia è di circa 155 km, l'ideale per una mobilità a zero emissioni locali in città. La velocità massima è limitata elettronicamente a 130 km/h, a tutto vantaggio dell'autonomia.

Grazie alle particolari caratteristiche prestazionali del motore elettrico, per la smart è sufficiente un unico rapporto di trasmissione fisso del cambio. Non è più necessario cambiare marcia: un vantaggio non indifferente nel traffico urbano. Per la retromarcia viene invertito il senso di rotazione del motore. Oltre al programma di marcia di base, il guidatore può selezionare la modalità ECO, concepita per uno stile di guida più efficiente. Questa modalità prevede la limitazione della velocità massima, l'adattamento della curva caratteristica del pedale dell'acceleratore e la preselezione fissa del livello di recupero massimo. In fase di rilascio o in frenata l'energia cinetica della vettura viene convertita in energia elettrica, operando il recupero di energia. Il recupero di energia con assistenza radar, attivo nel programma di marcia di base, agisce in modo previdente: Tramite un sensore radar, infatti, viene monitorata la circolazione stradale e selezionato il livello di recupero di energia più adatto alla situazione del momento.

Per risparmiare energia e guadagnare ancora più autonomia, la smart electric drive dispone inoltre della funzione di preclimatizzazione, che consente di impostare la temperatura desiderata nell'abitacolo quando la vettura è ancora collegata alla presa di corrente in carica.Con l'app «smart control» è possibile richiamare diverse informazioni di electric drive tramite smartphone, tablet o PC, oltre che azionare da remoto funzioni quali la preclimatizzazione o la ricarica intelligente. Rispetto al modello precedente le opzioni di azionamento sono state ampliate. Grazie alla possibilità di programmare due orari di partenza, non è necessario reimpostare ogni volta la ricarica intelligente e la preclimatizzazione per i percorsi abituali.

I modelli smart electric drive presentano un equipaggiamento di serie ancora più ricco rispetto a quello delle sorelle a propulsione tradizionale: ad esempio sono dotati di un pomello del cambio in pelle nera, di una consolle centrale con cassetto e portabevande doppio nonché di uno strumento supplementare con indicazione della potenza e del livello di carica della batteria. A richiesta è disponibile il winter package con volante riscaldabile per il massimo comfort climatico. Il pacchetto Design electric drive (equipaggiamento a richiesta), che comprende la cellula di sicurezza tridion e gli alloggiamenti dei retrovisori esterni verniciati nell'esclusiva tonalità electric green, conferisce alla vettura un look davvero espressivo. Il programma di personalizzazione smart BRABUS tailor made, disponibile anche per la smart electric drive, permette di scegliere le tonalità e gli equipaggiamenti a richiesta che più rispecchiano le preferenze dei Clienti.

Con i suoi accattivanti elementi di design in electric green, il modello speciale smart electric drive greenflash regala per il lancio un'immagine di grande impatto. Questa speciale smart electric drive è disponibile in versione cabriolet a 34.987,04

smart fortwo cabrio electric drive Motore sincrono a corrente trifase ad eccitazione separata Batteria agli ioni di litio Capacità della batteria (kWh) 17,6 Potenza motore elettrico (kW/CV) 60/82 Coppia motore elettrico (Nm) 160 Classe di efficienza energetica A+ Accelerazione

0-60 km/h (s) 4,9 Autonomia NEDC (km) 155 Velocità massima (km/h) 130 Durata ricarica 0-80% presa domestica (h) 6 (WEU/UK), 13 (USA) Durata ricarica 0-80% wallbox (h) 3,5 (WEU), 2,5 (UK/USA) Prezzo da (EUR)* 27.160

Prezzo raccomandato inclusa IVA & MSS.