Nuove Honda Jazz e Civic, auto pensate per la vita di tutti i giorni

Honda presenta la nuova Jazz, l’ultima versione della pratica e versatile berlina compatta, vanta un mix unico di spaziosità, versatilità, raffinatezza e tecnologia nel segmento B. Un’auto globale, conosciuta in alcuni mercati anche sotto il nome di “Fit”, ha venduto oltre 7 milioni di esemplari in tutto il mondo dal 2001, anno in cui fu introdotto il modello della prima generazione. Se, d’un lato, il nuovo modello conserva la linea classica, dall’altro mostra una marcata caratterizzazione sportiva e l’aggiunta del nuovo allestimento Dynamic.

Ispirata al concept di design M/M –Man maximum, Machine minimum– punta ad offrire una soluzione compatta ma altamente efficiente massimizzando gli spazi interni per gli occupanti e minimizzando lo spazio utilizzato dall’automobile.Lunga 4 metri, adotta un serbatoio montato in posizione centrale per offrire una spaziosità interna ai vertici della categoria e le innovative soluzioni di carico di Honda. Il sistema dei Sedili Magici Honda conferisce alla vettura una versatilità senza paragoni, grazie alle varie configurazioni possibili dei sedili per trasportare passeggeri e bagagli.

I passeggeri a bordo beneficiano inoltre di un notevole livello di sofisticatezza e di avanzate tecnologie di infotainment e di sicurezza, con un'esperienza di guida dinamica e altamente efficiente. I materiali di elevata qualità, morbidi al tatto, e il design interno conferiscono alla vettura un look sofisticato impreziosito al centro del cruscotto, sugli allestimenti top di gamma, da un display 7’’ touchscreen dotato del nuovo sistema integrato Infotainment Honda Connect.

La nuova Jazz è disponibile con l’opzione tra due potenti motori benzina a elevata efficienza: il familiare 1.3 i-VTEC da 102 CV appartenente alla generazione Earth Dreams Technology di Honda e il nuovo 1.5 i-VTEC da 130 CV. Il secondo è disponibile in anteprima in Europa per offrire ai clienti l’opzione di un propulsore più potente.

La guida piacevole, reattiva e maneggevole, è favorita dal telaio rigido e leggero, e dal sistema di sospensioni, appositamente progettate per il mercato europeo. Come tutti i nuovi veicoli Honda venduti in Europa è dotata di una serie di tecnologie di sicurezza attive e passive –tra cui il sistema di frenata attiva in città che aiuta a prevenire o a mitigare gli effetti di collisioni a basse velocità– progettate per rendere la guida più facile e sicura.

Altra novità: la decima generazione di Honda Civic è disponibile in Europa nelle versioni berlina a cinque porte e quattro porte. Rappresenta un significativo passo in avanti nel segmento C, che beneficia del più imponente programma di sviluppo di un singolo modello mai realizzato dalla Casa nipponica. Per raggiungere i vertici della categoria è stato necessario adottare un nuovo modo di pensare e nuovi approcci alla costruzione della carrozzeria, all’aerodinamica del veicolo e al design del telaio. Il team di sviluppo si è ispirato al motto del progetto chiave – “otokomae” – per ottenere la massima chiarezza sulle intenzioni. Otokamae incarna un senso di grazia ed eleganza, e anche di bellezza interiore.

Il team di sviluppo ha condotto numerosi ed esaustivi test in condizioni reali per definire: gestione degli obiettivi di guida, manovrabilità, sterzo e prestazioni NVH, qualità degli interni e rifiniture complessive. Costruita su 40 anni di tradizione, la vettura rimane fedele all’originale Concept Civic di “auto per tutti, auto per il mondo”. È l’unione di design distintivo, linee sportive e versatilità – con una rinnovata attenzione per le dinamiche di guida. Più larga, più lunga e più bassa di ogni suo predecessore, presenta poche sporgenze e linee tese che sottolineano gli elevati livelli di efficienza aerodinamica. Un “volto” risoluto e aggressivo, passaruota pronunciati e bocchette anteriori e posteriori ben definite suggeriscono il carattere sportivo.

La nuova Civic è stata progettata ex-novo per soddisfare la promessa di proprietà dinamiche agili e premianti. La carrozzeria leggera e considerevolmente rigida si coniuga con il centro di gravità più basso e con un nuovo e sofisticato sistema di sospensioni per dar vita a un’esperienza di guida coinvolgente e divertente. Questa nuova piattaforma, più ampia e più lunga, offre una spaziosità degli interni ai vertici della categoria. Gli interni completamente nuovi presentano un layout semplice e ordinato, nuove tecnologie, rifiniture eccezionali e componenti di alta qualità.

La nuova Civic debutta ora con il motore diesel 1.6 i-DTEC in aggiunta ai due nuovi motori benzina TURBO VTEC appositamente sviluppati per offrire un’esperienza di guida potente, coinvolgente ed efficiente. Il sistema Honda SENSING di avanzate tecnologie di sicurezza e guida assistita disponibile sull’intera gamma garantisce all’auto i più elevati livelli di sicurezza della categoria. In occasione della presentazione abbiamo provato entrambe le vetture su affollate strade romane. La sensazione in entrambi i casi è stata più che positiva. Solide, estremamente confortevoli e tecnologiche risultano adatte alle esigenze per le quali sono state studiate. La compatta Jazz in particolar modo ha messo in luce un’agilità e manovrabilità ai vertici della categoria. La Civic oltre alle qualità appena citate può vantare una briosità degna di nota. Se sollecitata, infatti, sfodera una marcata personalità. Utilizzata come un buon padre di famiglia, al tempo stesso, risulta estremamente parca nei consumi. In conclusione possiamo affermare di trovarci davanti a prodotti estremamente curati, dal design originale che, senza ombra di dubbio, saranno capaci di catturare l’attenzione di una clientela estremamente esigente e variegata.