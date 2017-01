Nuove Porsche 911 GTS: prestazione e design inconfondibile

Porsche rinnova la gamma GTS con cinque nuovi modelli 911 GTS che incarnano il carattere più sportivo e più emozionante della gamma 911 Carrera e 911 Targa. Si rivolgono soprattutto ai guidatori con ambizioni sportive che, al contempo, apprezzano un'elevata idoneità all'uso quotidiano. Oltre alle caratteristiche orientate alle prestazioni, l'allestimento di base dei modelli GTS si presenta immediatamente come una dotazione di livello superiore.

Già nel 1963, in quanto versione stradale di una vettura sportiva, la 904 Carrera GTS aveva portato la tecnologia delle gare automobilistiche al di fuori dei circuiti. Negli anni '80 e '90, i modelli 924 GTS e 928 GTS seguirono e svilupparono ulteriormente tale principio. Nel 2010, l'idea di una vettura sportiva adatta all'impiego su strada ha celebrato la sua rinascita con la 911 Carrera GTS (tipo 997). Da allora, sono stati venduti 15.334 modelli GTS dell'iconica sportiva 911.

Porsche 911 GTS motori più potenti grazie al nuovo turbocompressore

Il cuore di ogni Porsche è il suo motore. La parte posteriore dei nuovi modelli 911 GTS racchiude un motore boxer biturbo a 6 cilindri da 3 litri che eroga una potenza di 331 kW (450 CV). La coppia massima di 550 Nm è disponibile da 2.150 a 5.000 giri/min. Il propulsore sviluppa 22 kW (30 CV) in più rispetto alla 911 Carrera S e 15 kW (20 CV) in più rispetto al modello GTS precedente rispettivo con motore aspirato. Questo incremento di potenza è stato possibile grazie al turbocompressore riprogettato e ad un aumento della pressione di sovralimentazione. I risultati: migliore capacità di ripresa, maggiore accelerazione e velocità massima superiore. Rispetto agli attuali modelli S, tutti i modelli 911 GTS accelerano da 0 a 100 km/h in 0,2 secondi in meno. La vettura che detiene il primato è la 911 Carrera 4 GTS Coupé con PDK nella modalità Sport Plus: l'accelerazione standard in partenza da fermo avviene in soli 3,6 secondi. La velocità massima dei modelli GTS si lascia alle spalle la tacca dei 300 km/h. Il modello Coupé con cambio automatico e trazione posteriore raggiunge la velocità massima più elevata della gamma, che si attesta a 312 km/h (4 km/h in più rispetto ai modelli S simili).

La gamma GTS continua a essere caratterizzata dai bassi consumi: a fronte dell'elevata potenza, la 911 Carrera GTS con PDK, ad esempio, consuma solo 8,3 l/100 km secondo il NEDC. Tale valore garantisce emissioni di CO 2 pari a soli 188 g/km.

Porsche 9111 GTS Design più aggressivo

le nuove Porsche GTS si distinguono dagli altri modelli 911 non solo da un punto di vista tecnico, ma anche estetico. Tutte le vetture GTS sono equipaggiate con la carrozzeria della 911 Carrera 4, con passaruota esposti più ampi di 44 millimetri sull'asse posteriore. Inoltre, hanno la carreggiata più larga, come quella della 911 a trazione integrale.

Il nuovo scudo paraurti dal design sportivo con spoilerino di colore nero e prese d'aria ampliate rappresenta il marchio di fabbrica dei modelli GTS. Il frontale con un profondo spoiler è stato ottimizzato per garantire un'elevata efficienza aerodinamica. In combinazione con lo spoiler estraibile che ora raggiunge un'altezza superiore, lo spoiler anteriore riduce ulteriormente il coefficiente di portanza sull'asse anteriore e su quello posteriore. Inoltre, le prese d'aria ampliate aumentano la capacità di raffreddamento. Ciò torna a vantaggio della dinamica di guida e, di conseguenza, delle prestazioni su pista. I fari principali Bi-Xenon con Porsche Dynamic Light System (PDLS) e i cappucci verniciati in colore nero dell'impianto lavafari completano il design del frontale della gamma GTS. Sono disponibili come optional i fari a LED oscurati. Alla vista laterale, la gamma GTS è riconoscibile per gli specchietti retrovisori esterni dal design sportivo, con base e scritta GTS in colore nero. La vettura 911 Targa 4 GTS è caratterizzata anche dall'arco tipico del modello Targa, realizzato per la prima volta in colore nero. Tutti i modelli GTS sono dotati di cerchi da 20 pollici con chiusura centrale. Questi cerchi erano finora una prerogativa dei modelli 911 Turbo. In esclusiva per i modelli GTS, i cerchi sono stati verniciati in colore nero opaco.Nella parte posteriore, la gamma GTS si distingue per i fari posteriori oscurati e per i terminali in colore nero. Inoltre, le modanature sulle griglie di areazione verniciate in colore nero e la scritta GTS sul paraurti posteriore regalano un nuovo accento alla vettura. Nelle vetture con trazione posteriore, una modanatura in colore nero sostituisce la fascia luminosa presente sui modelli a trazione integrale. Il discreto spoiler posteriore del pacchetto Sport Design conferisce un aspetto ancora più sportivo.

Porsche 911 GTS gli intenti dal carattere sportivo

Anche l'abitacolo regala un'esperienza sportiva intensa. I sedili sportivi Plus di serie (a 4 vie con regolazione elettrica), nonostante avvicinino guidatore e passeggero, offrono un comfort notevole. La fascia centrale dei sedili presenta rivestimenti in Alcantara, come in tutti i modelli GTS. Il nuovo disegno delle cuciture dei sedili distingue la gamma GTS dai modelli Carrera e Carrera S. L'allestimento di serie comprende il volante sportivo GT dal diametro di 360 millimetri con rivestimento in Alcantara. Nel pacchetto interni della GTS vengono offerti come optional cuciture decorative e contagiri analogico in colore a contrasto.Le modanature in alluminio spazzolato e anodizzato in colore nero del cockpit fanno della GTS una vera sportiva da racing. Le modanature d'ingresso presentano la scritta GTS in colore nero. È possibile trovare questa scritta anche sul contagiri analogico e sui poggiatesta. Eliminando i sedili posteriori nella Coupé si noterà un'altra scritta GTS sul tappeto del tunnel centrale. Anche il display TFT all'avvio saluta i passeggeri con la scritta GTS.Il pacchetto interni GTS è disponibile come optional e prevede le fasce delle cinture, le scritte ricamate sui poggiatesta e le cuciture sui sedili e sui tappetini nei colori a contrasto rosso carminio oppure argento rodio. Allo stesso modo, il contagiri analogico è verniciato nel colore selezionato. Le modanature possono essere realizzate anche in carbonio

Porsche 911 GTS di serie il Communication Management

Nei nuovi modelli 911 Carrera GTS il Porsche Communication Management (PCM) comprende di serie il modulo di navigazione online, il comando vocale e l'integrazione di Porsche Connect. Il PCM può essere azionato mediante gesti multitouch dal display da 7 pollici, come nel caso degli smartphone. È inoltre possibile la scrittura a mano. Telefoni cellulari e smartphone possono essere collegati alla vettura tramite la rete WLAN. Il vano per smartphone integrato nel bracciolo centrale garantisce una ricezione ottimale della rete mobile.Le informazioni sul traffico in tempo reale rendono il navigatore veloce e affidabile. Questo fornisce al guidatore una rapida panoramica sulla situazione del traffico e un adeguamento dinamico del percorso. Oltre a questa funzione, il sistema mette a disposizione un'ampia gamma di servizi Porsche Connect. È possibile visualizzare una panoramica dettagliata dei servizi Connect disponibili per ciascun Paese e per ciascuna vettura all'indirizzo www.porsche.com/connect.

Dati sui consumi

911 Carrera GTS: consumo carburante combinato 9,4 – 8,3 l/100 km; su strade urbane 12,9 – 10,7 l/100 km; su strade extraurbane 7,3 – 6,9 l/100 km; emissioni di CO 2 214 – 188 g/km

911 Carrera 4 GTS: consumo carburante combinato 9,7 – 8,5 l/100 km; su strade urbane 13,3 – 10,9 l/100 km; su strade extraurbane 7,6 – 7,1 l/100 km; emissioni di CO 2 220 – 192 g/km