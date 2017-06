Nuovi appuntamenti per la Subaru Driving School, l’Accademia della guida

La Subaru Driving School (SDS) è la scuola di pilotaggio di Subaru in Italia. Il progetto è gestito da Gian Luca Caldani e dal suo team di istruttori professionisti, che si occupano d’insegnare a guidare in modo corretto e sicuro in disparate circostanze. L’obiettivo del costruttore giapponese è quello di “rendere accessibile al maggior numero possibile di persone la padronanza della vettura in ogni situazione climatica e ambientale”. La formazione al volante è ispirata da due principi: “Enjoyment e Peace of Mind”. Divertimento grazie alla tecnologia, cioè al Symmetrical AWD con il motore Subaru Boxer e la pace della mente come conseguenza dell’insegnamento delle tecniche di guida da parte di piloti altamente specializzati.

I corsi organizzati dalla Subaru Driving School sono quattro – guida sicura, guida sportiva, guida cross country e guida neve/ghiaccio – ciascuno dei quali con due livelli (base e avanzato). Il prossimo appuntamento della scuola itinerante di Subaru è fissato per il 3 luglio al Circuito di Castelletto Branduzzo (PV). Della flotta impiegata per i corsi di guida fanno parte Levorg 1.6 DIT, XV 2.0i e 2.0d, Forester 2.0i e 2.0d, Outback 2.0d e tre WRX STI. Per quel che riguarda i prezzi, variano dai 450 euro (+ iva) del corso di guida sicura agli 850 euro (+ iva) del corso di guida su neve e ghiaccio. La SDS risponde al 345 4210859, ma tutte le informazioni si trovano anche sul sito dedicato (www.sds-subarudrivingschool.it).

Ecco i prossimi appuntamenti:

- 3 luglio Corso guida sicura Circuito di Castelletto Branduzzo (PV)

- 25 settembre Corso guida sicura Circuito di Siena

- 13 ottobre Corso di guida sportiva Circuito di Castelletto di Branduzzo (PV)

- 13 novembre Corso di guida sicura/cross country Circuito di Siena/Ciocco