Nuovo Citroen C3 Aircross : stile unico e personalità decisa

Parte da Parigi quello che sarà sicuramente un lungo viaggio del nuovissimo Citroen C3 Aircross, un SUV compatto che, solo a vederlo (la presentazione del 12 giugno era solo statica) ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel segmento che negli ultimi anni è cresciuto più di tutti (+ 45% dal 2012 al 2016).

Nato sulla base di C-Aircross Concept presentato al Salone di Ginevra 2017 e ambasciatrice dei nuovi codici stilistici Citroën, C3 Aircross porta, infatti, una ventata di freschezza nell’universo dei SUV compatti. Dal punto di vista estetico, lo stile unico e la grandissima offerta di personalizzazione rafforzano il suo carattere mentre all’interno, la vettura si fa apprezzare per il comfort tipicamente Citroën e che deriva dal programma Citroën Advanced Comfort® a beneficio dell’abitabilità, della modularità e della luminosità.

E lo spazio? Su C3 Aircross, non è una opzione: con i sedili posteriori scorrevoli completamente spostati in avanti, il volume di riferimento di 410 litri arriva fino a 520 litri mentre, con i sedili posteriori ripiegati, la capacità totale di carico raggiunge i 1289 litri.

Insomma, moderno, simpatico, piacevole, al passo con i tempi e non solo: C3 Aircross è anche un SUV sempre connesso, e propone tutte le tecnologie che semplificano la vita, su strade urbane ed extra urbane.

Lungo 4,15 m Citroën C3 Aircross, il cui lancio europeo è previsto a partire dal secondo semestre 2017, sarà disponibile con ben 85 combinazioni per gli esterni, grazie a 8 colori per la carrozzeria, 3 tinte per il tetto e 4 Pack Color, a cui si aggiungono per gli interni 5 armonie differenti. Il design dell’abitacolo a sviluppo orizzontale, esalta lo spazio disponibile a bordo e ispira protezione.

Citroën C3 Aircross domina la strada, con l’altezza da terra aumentata e le ampie ruote, a suo agio su tutti i terreni grazie al sistema Grip Control® con Hill Assist Descent. Per la sua capacità di modulare la motricità, C3 Aircross può avventurarsi fuori dalla città e dai sentieri battuti. Questo lo rende ideale in tutte le situazioni: per l’uso in città e per lo shopping, per le attività sportive e per il tempo libero all’aperto.

C’è anche il dispositivo antislittamento evoluto Grip Control® abbinato agli pneumatici specifici Mud & Snow 16’’ o 17’’, che garantisce una reale versatilità di guida, per adattarsi a tutti i tipi di condizione e fondo stradale. La funzione Grip Control® si innesta automaticamente con la modalità Standard, oppure manualmente selezionando tra Sabbia, Fuoristrada, Neve, ESP OFF.

Insieme al Grip Control®, la funzione Hill Assist Descent aiuta a mantenere, poi, il veicolo a velocità ridotta anche su forti pendenze. Questa tecnologia permette di conservare la traiettoria e riduce il rischio di perdere il controllo della velocità in discesa. Il sistema è in grado di mantenere il veicolo a una velocità molto ridotta (3 km/h), garantendo così controllo e sicurezza in ogni situazione.

E sotto il cofano? Fra motorizzazioni benzina e diesel, non c’è che l’imbarazzo della scelta Benzina, Citroën C3 Aircross è disponibile nella sua versione più performante con il motore PureTech 130. Il motore PureTech 110 è disponibile con cambio manuale e con cambio automatico EAT6, per il massimo confort e piacere di guida. La gamma dei motori benzina parte dal PureTech 82. Diesel: Il Nuovo Compact SUV Citroën C3 Aircross è disponibile con motori BlueHDi120 e BlueHDi 100, entrambi con cambio manuale. Mentre, per sapere come va il nuovo C3 Aircross, dovremo aspettare ancora qualche mese . Anche se, onestamente, di dubbi non ne abbiamo…