Nuovo CR-V Hybrid, il primo SUV Honda in versione ibrida disponibile in Europa

Dall’introduzione del primo modello nel 1995, Honda CR-V si è costantemente migliorato di generazione in generazione. L’ultima versione è stata sviluppata per superare le aspettative dei clienti, con caratteristiche uniche notevolmente migliorate. Il nuovo CR-V vanta una gamma di tecnologie ancora più sofisticate e una qualità complessiva superiore.

In anteprima europea per un SUV Honda, il CR-V sarà disponibile con l’avanzato propulsore ibrido. Il sistema ibrido si avvale della tecnologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che unisce due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati livelli di reattività ed efficienza. Disponibile nelle versioni FWD e AWD, la potenza complessiva del sistema è di 184 CV e la coppia raggiunge i 315 Nm.

Il nuovo CR-V mostra un nuovo e sofisticato design esterno, con passaruota più ampi e muscolosi e linee più definite sul cofano, oltre al nuovo “volto” della famiglia Honda che si contraddistingue per il profilo unico del gruppo ottico anteriore. Il nuovo modello innalza gli standard in termini di qualità degli interni, raffinatezza e spazio. Paragonato con i modelli di marchi premium, offre qualità di guida, reattività dello sterzo, controllo della carrozzeria e gestione dei livelli NVH di livello superiore. Gli interventi riguardanti le proporzioni esterne più ampie, il passo più lungo e l’assetto maggiore, offrono come risultato uno spazio interno significativamente incrementato.

L’efficienza ai vertici della categoria è accentuata da una generosità degli spazi per tutti gli occupanti, oltre che da un vano portabagagli più ampio e più profondo con un piano di carico allungato. Il nuovo pavimento del vano portabagagli, posizionabile su due diversi livelli, permette di ottenere una superficie piana per il carico di oggetti di grosse dimensioni, mentre il portellone completamente automatico offre un comodo e pratico accesso di carico.

Diverse funzioni intelligenti facilitano l’uso quotidiano. Per esempio, l’altezza del portellone aperto può essere programmata per evitare il contatto con soffitti bassi, la flessibilità dell'abitacolo è massimizzata da un vano della console centrale a tripla configurazione e il nuovo sistema di abbattimento “One-Motion” dei sedili della seconda fila, frazionabili nel rapporto 60:40, rende più facili e veloci le operazioni di carico.

Il design della piattaforma integra l’esclusiva struttura della carrozzeria di nuova generazione ACE (Advanced Compatibility Engineering), che impiega una rete di elementi strutturali connessi che distribuiscono l’energia della collisione in modo più uniforme. Inoltre, di serie sull’intera gamma è disponibile Honda Sensing, uno dei pacchetti di tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza attiva più completi della categoria, capace di rilevare tramite radar e video informazioni utili ad assistere il conducente nelle situazioni di potenziale pericolo.

In occasione della presentazione, abbiamo provato la vettura sulle stupende strade di Siviglia. Sono bastati pochi chilometri per rimanere piacevolmente colpiti sotto tutti i punti di vista: agile in manovre, reattiva, estremamente confortevole e parca nei consumi. Durante l’intero test, infatti, nonostante una guida non sempre “tranquilla” il consumo si è attestato sempre sui 6 litri per 100 km. In poche parole si tratta di una versione davvero interessante, sia per i classici spostamenti in città sia per viaggi più lunga. Un’amica del conducente e del portafoglio, viste le agevolazioni destinate alle ibride nei centri città e i consumi ridotti. In Italia debutterà tra febbraio e marzo, con prezzi a partire da 32.900 euro per la 2WD e da 38.000 per la AWD.