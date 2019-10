Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: più efficiente e più connesso

Ford presenta il Transit da 2 tonnellate con più di 4.600 componenti aggiornati insieme a tecnologie avanzate di propulsione e assistenza alla guida. Il nuovo Transit si basa sul successo del modello uscente. Nel secondo trimestre del 2019, la gamma Ford Transit ha registrato un record di unità vendute pari a 68.800, esprimendo una crescita del 2,7% rispetto al secondo trimestre del 2018.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: design distintivo

Il nuovo design esterno del Transit si distingue grazie a una griglia a tre barre più alta e più imponente e una fascia inferiore ridisegnata. I pannelli frontali e il paraurti sono stati ridisegnati per migliorarne l’aerodinamica. Il design degli interni è stato completamente ridisegnato. Il cruscotto è ricco di pratiche funzioni per utilizzare la cabina come un ufficio mobile con uno stivaggio con tre vani aperti nella parte superiore della plancia. I materiali degli interni sono resistenti così come i tessuti dei sedili, anch’essi con un nuovo design.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: più efficiente

Il nuovo Ford Transit da 2 tonnellate introduce un motore diesel 2.0 EcoBlue potenziato, nella versione da 185 CV, che ne ottimizza l’efficienza nei consumi di carburante fino al 7%, riducendo i costi di gestione. Equipaggiato con il cambio manuale Ford a 6 rapporti, il nuovo Transit eroga emissioni di CO2 da 200 g/km e consumi di carburante da 7.6 l/100 km WLTP. Più efficiente anche grazie all’inserimento, per la prima volta, della tecnologia del servosterzo elettrico (EPAS), all’ampia riduzione della tara, all’uso degli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e ad altri miglioramenti aerodinamici.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: più scelta

Il nuovo Transit espande l’attuale gamma di potenze 2.0 EcoBlue da 105 Cv, 130 CV e 170 CV con l’aggiunta di una nuova variante da 185 CV che fornisce 415 Nm di coppia. Tutti i livelli di potenza beneficiano di un design del turbocompressore migliorato che aiuta a fornire una coppia più elevata, su una gamma di giri del motore più ampia rispetto a prima. A partire dalla primavera del 2020, oltre al cambio automatico a 6 rapporti, già disponibile sui modelli a trazione anteriore, il nuovo Transit a trazione posteriore sarà disponibile con il cambio automatico Ford a 10 rapporti, abbinato all’Adaptive Shift Scheduling.

Novità assoluta per il segmento è la versione Mild Hybrid, che offre un ulteriore miglioramento dei consumi di circa il 3%, rispetto al modello diesel standard, fino all’8% nelle percorrenze in ambiente urbano.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: meno peso, più capacità di carico

Maggiore produttività grazie a una riduzione del peso ottenuta attraverso un approccio detto dei ‘marginal gains’ attraverso il quale i componenti sono stati ottimizzati per peso, resistenza e durata utilizzando il software CAD dell’industria aerospaziale. Inoltre, i nuovi cerchi del Transit sono forgiati utilizzando una tecnica di produzione rotante che garantisce una maggiore resistenza utilizzando meno metallo offrendo un risparmio totale di 5.5 kg per Transit con cinque ruote, incluso il ricambio.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: più connessa e tecnologica

Ford offre la tecnologia del modem integrato FordPass Connect anche a bordo del nuovo Transit, permettendo agli operatori di flotte di ottimizzare i costi di gestione attraverso soluzioni dedicate come i nuovi prodotti Ford Telematics Ford Data Services che verranno lanciate alla fine di quest’anno e la nuova app FordPass Pro, progettata per supportare le aziende più piccole nel massimizzare la loro produttività. In più, tra le altre tecnologie ci sono il sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3, che può essere gestito tramite semplici comandi vocali o tramite le funzioni pinch&swipe. Tecnologie anche per ridurre l’affaticamento del conducente grazie all’introduzione della tecnologia EPAS, con cui si potrà avere assistenza durante il parcheggio o le manovre.

Nuovo Ford Transit da 2 tonnellate: assistenza e modalità di guida

Per la prima volta, i conducenti del nuovo Transit saranno in grado di scegliere tra diverse modalità di guida in base alle condizioni stradali. Tutti i modelli sono dotati di modalità Normal ed Eco, mentre i modelli a trazione posteriore e a trazione integrale beneficiano della modalità Slippery per favorire la trazione su ghiaccio e neve e della modalità Mud/Rut per le varianti a trazione integrale. I modelli a trazione posteriore dotati di cambio automatico offrono, invece, la modalità Tow/Haul per un’erogazione uniforme della coppia durante il traino di rimorchi di grandi dimensioni.

In più, numerose le tecnologie innovative di assistenza alla guida come il BLIS (Blind Spot Information System con Trailer Tow system), Intelligent Adaptive Cruise Control, Enhanced Lane-Keeping System, Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection.