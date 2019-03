Nuovo Mercedes-Benz GLC : il SUV senza compromessi

Il Mercedes GLC di nuova generazione scrive un altro capitolo di una storia fortunata: già nel primo anno completo in cui veniva offerta la vettura, le vendite di questo modello hanno superato di netto quelle del modello precedente. Attualmente la Casa è presente nel segmento dei SUV con sette modelli, tutti molto fortunati (GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe G). È innegabile che i SUV abbiano un ruolo fondamentale per la gamma di prodotti del marchio e per il suo successo. Finora sono più di cinque milioni i SUV della Stella consegnati a clienti di tutto il mondo. Tornando a parlare del modello che oggi si rinnova, bisogna evidenziare la libertà nella sua forma più bella: questo rappresenta GLC fin dal momento del suo lancio nel 2015.

Come la precedente generazione si distingue per le ottime prestazioni, su strada e off-road, spiccata abitabilità, funzionalità e comfort. Valori distintivi cui si aggiungono inediti contenuti tecnologici, grazie all’introduzione dell’MBUX e un design ancora più sportivo. Anche sul fronte della sicurezza, il nuovo GLC si pone ancora una volta al vertice del segmento, ponendo nuovi, elevati standard. Aspetto imponente, nuova configurazione dei comandi, sistemi di assistenza alla guida innovativi e una nuova gamma di motori: GLC racchiude in sé tutto il meglio del mondo Mercedes-Benz.

Grazie a piccoli accorgimenti stilistici, il nuovo GLC appare oggi più largo e sportivo. Superfici modellate e dettagli incisivi come gli elementi cromati, ora presenti di serie dal frontale fino alla coda, i fari ridisegnati e la mascherina del radiatore pronunciata ne sottolinenano il carattere offroad. Materiali di pregio, finiture accurate e linee armoniose: sono questi i tratti caratteristici degli interni di GLC, che presentano superfici morbide abbinate a linee pulite e proporzioni convincenti. Nella versione Base Line gli interni sono mantenuti nella tonalità nera. La consolle centrale è caratterizzata da un elegante elemento decorativo in look laccato lucido o nelle due nuove superfici in legno di quercia o noce a poro aperto. Gli inserti in legno autentico nella consolle centrale rivelano una sapiente maestria artigianale.

Il volante multifunzione è stato ridisegnato ed è disponibile in due versioni. Con la sua particolare configurazione delle razze trasmette ancora più sportività. Inoltre, il comando del sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC e i pulsanti touch control per il comando della strumentazione e del sistema multimediale, insieme al segnale acustico di risposta dei comandi, sono un chiaro segno del futuro che avanza. Con il touchpad multifunzione sulla consolle centrale, che sostituisce il precedente comando multiuso, l'utente gestisce le funzioni telematiche con gesti a uno o più dita, i cosiddetti multitouch. Questa è un'alternativa alle azioni vocali che in più offre la possibilità di inserire manualmente lettere, numeri e caratteri speciali. La superficie del touchpad fornisce non solo una chiara risposta tattile, ma anche acustica.

Anche i sistemi di assistenza alla guida sono stati ampliati e ora comprendono le funzioni di assistenza per l'uscita, via di fuga e frenata a fine coda. Altrettanto nuovo è il sistema di assistenza per manovra con rimorchio, che assiste in particolare nelle manovre in retromarcia. Per il lancio a metà del 2019, GLC sarà disponibile con nuovi motori a benzina e diesel Mercedes-Benz di ultima generazione, più potenti e più efficienti. Altre motorizzazioni seguiranno nel corso dell'anno.