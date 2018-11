Nuovo Mitsubishi Triton/L200, non passa inosservato

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) alza il sipario sul nuovo pick-up da 1 tonnellata TRITON/L200. Il via alle vendite è previsto per il 17 novembre in Thailandia.È un modello strategico globale che, dopo il lancio in Thailandia, sarà commercializzato negli altri mercati ASEAN e in Oceania, Medio Oriente, Europa, Africa e America Latina, fino a raggiungere un totale di circa 150 paesi del mondo. “Il nuovo TRITON/L200 è uno dei nostri modelli strategici globali più importanti, a dichiarato il CEO di Mitsubishi Motors Osamu Masuko, il cui successo darà ulteriore impulso alla crescita sostenibile dell’azienda. Il nuovo modello ottimizza la robustezza, l’affidabilità e il comfort messi a punto in 40 anni di lavoro dall’introduzione della serie. Sono certo che il nuovo TRITON/L200 soddisferà le diverse esigenze e i desideri dei nostri clienti in tutto il mondo”. Il nuovo TRITON/L200 sfoggia un design rivisitato all’insegna del concetto di solidità che traduce, negli interni come nelle linee esterne, il motto di Mitsubishi “Engineered Beyond Tough”, ovvero una grande robustezza fondata sull’eccellenza ingegneristica e strutturale. Il frontale è improntato ai canoni del “Dynamic Shield”, ridisegnato per la nuova generazione del modello. L’alta linea del cofano e i fari più corposi, sistemati in posizione rialzata, donano al veicolo un’estetica più aggressiva e imponente.Le fiancate scolpite della nuova carrozzeria, a cui si contrappongono angolature affilate, gli ampi passaruota e le sottolineature stilistiche esprimono la forza dei truck di Mitsubishi Motors, aggiungendo un tocco di modernità. Gruppi ottici e paraurti concorrono a esaltare l’immagine di robustezza, incorniciando il frontale e la coda e ampliando la presenza visiva.I nuovi interni di Triton combinano modernità e robustezza, come denotano le cornici che circondano gli strumenti in plancia e le bocchette di ventilazione. La percezione di qualità è data da materiali di rivestimento morbidi al tatto e dalle impunture su console centrale, braccioli e freno di stazionamento. I modelli a trazione integrale del nuovo TRITON/L200 sono disponibili con il sistema Super-Select 4WD – che garantisce eccellenti doti di trazione e manovrabilità su qualsiasi fondo stradale – o, in alternativa, con il sistema Easy-Select 4WD, che facilita il passaggio tra le varie modalità di guida in base alla situazione. Arricchiti di nuove modalità di guida, i due sistemi 4WD migliorano le prestazioni nell’off-road. Entrambi i sistemi Super-Select 4WD e Easy-Select 4WD hanno una nuova modalità off-road che permette di selezionare le impostazioni GHIAIA, FANGO/NEVE, SABBIA e ROCCIA (solo in 4LLc). Quando è inserita, la modalità off-road controlla simultaneamente la potenza motrice, la trasmissione e il freno riducendo la perdita di aderenza delle gomme e ottimizzando le performance su qualsiasi terreno e la capacità di liberarsi da fango e neve. I sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida rappresentano l’ultima avanguardia tecnologica, al vertice di categoria, dall’Hill Descent Control (sistema di controllo della velocità in discesa), Forward Collision Mitigation (FCM), in grado di rilevare la presenza di veicoli e pedoni davanti al veicolo.Blind Spot Warning (BSW con LCA), che rileva la presenza di veicoli dietro di sé o nell’area dell’angolo cieco durante i cambi di corsia, avvertendo il guidatore con un segnale acustico e una spia lampeggiante nello specchietto retrovisore.Rear Cross Traffic Alert (RCTA), un sistema dal funzionamento analogo che permette di evitare collisioni nelle manovre in retromarcia.Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS), che riduce gli incidenti dovuti a un uso scorretto dell’acceleratore quando si avvia il veicolo o si fa retromarcia nei parcheggi e in altri spazi limitati.Altri sistemi di assistenza alla guida sono il Multi Around Monitor, che genera un’immagine panoramica dell’area intorno al veicolo, e i sensori di parcheggio.